樺加沙｜十號風球現正生效 13:20 轉八號
樺加沙打風｜澳門1.6萬戶停電 紅色風暴潮警告生效｜Yahoo
【2025-09-24 12:55 更新】
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙靠近珠江口，澳門氣象局在今日（24 日）凌晨 5 時半改發十號風球。紅色風暴潮警告同時生效。澳門民防中心宣佈，因應部分低窪地區已出現嚴重水浸，其中部分區域已實施暫停供電。
澳廣視報道，1.6萬戶受停電影響。澳電暫停供電區域包括河邊新街、司打口、下環街、媽閣、新馬路近十六浦、草堆街、沙梨頭、提督馬路和林茂塘一帶、筷子基、新橋區和義字街一帶，將在水退後盡快安排復電。
氣象局說，超強颱風「樺加沙」持續向西北偏西方向移動，正於澳門 100公里內掠過。受「樺加沙」的核心環流影響，會有狂風暴雨及雷暴，未來數小時澳門風力將達 12 級颶風或以上，因此十號風球將維持一段時間。
受風暴增水影響，未來一兩小時低窪地區水位將急速上升，海水將快速湧入內陸，帶來大範圍嚴重水浸，預料中午前後最高水浸高度達 1.5 至 2.5 米，且不能排除發出黑色風暴潮警告的可能性。
由於超強颱風「樺加沙」將會對澳門造成顯著的影響，帶來與「天鴿」、「山竹」相若的嚴重威脅，高層樓宇需留意因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響，切勿前往受水浸影響地區，提防巨浪並遠離岸邊。此外，澳門稍後會轉吹東至東南風，原本不當風的位置可能會變為當風，請市民留在室內安全地方及遠離當風位置的門窗。
【相關報道】
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
其他人也在看
樺加沙打風．睇片｜杏花邨再現海水倒灌 水浸馬路險波及商場｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號。過往打大風都受災多次的港島東區杏花邨，再次出現海水倒灌現象，湧浪持續將海水拍到陸地，導致水浸屋苑私家路，海水並且向內湧到馬路，險波及附近商場。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
樺加沙打風︱港島東寮屋戶撤離 議員稱私樓「重複犯錯」未將電梯升高｜Yahoo
超強颱風樺加沙今日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。渠務署已列出 25 個地區有水浸風險，包括大澳、鯉魚門、馬鞍山渡頭灣村等。觀塘區議員柯創盛表示，區議會、地區團體、關愛隊等連日來不停穿梭鯉魚門和茶果嶺，巡視提案、準備沙包及擋水板等，並重點加強訊息發放，提醒居民有關資訊。港島東立法會議員梁熙表示，較關注柴灣歌連臣角及筲箕灣阿公岩村這兩個寮屋區，並已安排有需要住戶入住臨時庇護中心。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙正於本港以南 100 公里外掠過｜大行唱好港股續升｜文頌嫻林鈺洧打風前壓線搶購糧食｜9 月 24 日・Yahoo 早報
天文台在凌晨 2 時 40 分發出十號颶風信號，是繼 7 月韋帕襲港以來，再次發出十號波。天文台說，十號颶風信號會維持一段時間，而樺加沙正在本港以南 100 公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜政府至今錄 56 人風暴期間受傷 12 宗水浸報告｜Yahoo
十號颶風信號仍然生效。截至今日（24日）早上 10 時，民政事務總署在各區共開放 50 個臨時庇護中心，共有 791 人入住。醫院管理局表示，截至早上 11 時，56 名市民，包括 32 男 24 女在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
樺加沙打風・睇片｜土瓜灣吊臂狂搖玻璃爆裂 居民目擊過程：個天秤真係好恐怖︱Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台在凌晨 2 時 40 分改發十號颶風信號，亦在 2 時 45 分發出黃色暴雨警告信號。不少網民在社交平台分享自己居住地點附近的情況，其中有居住土瓜灣的網民「visuals.glow」上傳影片，顯示榮光街與鴻福街交界的地盤，有吊臂在強風吹襲下搖搖欲墜，附近大廈高層單位的玻璃窗被吹至爆裂。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
颱風樺加沙｜一文睇清大灣區/台灣/日本/菲律賓點應變？深圳擬疏散40萬人、省內高鐵停運/澳門儲備3日糧/珠海五停
超強颱風「樺加沙」襲港，天文台已於晚上9點40分改發三號強風信號，預計今日23日稍後天氣開始急速轉壞，天文台表示將於今日下午1點至4點考慮改發八號烈風或暴風信號。由於「樺加沙」環流廣闊，星期三（9月24日）天氣惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪；馬會超前部署取消周三夜馬賽事；六合彩攪珠延至周四晚上；香港國際機場機管局表示，23日傍晚6點後航班將大量減少。今次「樺加沙」橫過呂宋海峽一帶，並且進入南海北部，大灣區、台灣、日本、菲律賓均受到影響，本篇文章將為大家整理各地的部署吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
三色豆食譜｜超市得返三色豆？三色豆大翻身！做福袋好吃又漂亮
超市得返三色豆？隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，不少人都去超市掃貨，菜架、肉架、麵包都幾近清倉，唯獨是一樣食材無人問津，就是三色豆！ 很多人聞三色豆色變，但其實三色豆也不是太可怕，只要懂得選便可，盒裝三色豆比急凍的好吃些，而且不佔冰箱空間，值得一試，將三色豆加少許急凍豬肉和耐放的白蘿蔔，三幾下便可以做出美味餡料，包成福袋，賣相吸引，吃罐頭也可以吃得精緻，即睇如何做三色豆福袋：Yahoo Food ・ 1 天前
深圳酒店優惠｜深圳觀瀾湖酒店人均$372.6起、送$150酒店優惠券！包哈利波特夜遊體驗/觀瀾湖運動公社門票
10月1日開幕的哈利波特夜遊體驗，要玩得盡興，推介入住鄰近的深圳觀瀾湖酒店，集住宿、玩樂、美食於一身的度假勝地，Klook獨家推出套票優惠，以2大1小入住計，人均$372.6起即可入住，包自助早晚外，更有兒童樂園、運動公社門票，更有哈利波特夜遊體驗套票，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
樺加沙或在珠江口附近登陸 珠海「五停」深圳擬疏散40萬人
樺加沙吹襲菲律賓後移向廣東西部至海南島東部一帶沿海，最大可能於周三在廣東深圳到湛江一帶沿海地區登陸，登陸後繼續西行穿過雷州半島。深圳市氣象台稱，樺加沙預測在深圳南側近距離掠過，不排除在珠江口附近登陸。氣象台指樺加沙破壞力堪比山竹，若在香港和深圳登陸破壞力甚至超過山竹。廣東省內所有高鐵、普速列車周三全日停駛。 沿海am730 ・ 1 天前
樺加沙打風︱鯉魚門居民堆放沙包至一米高：今晚唔會瞓 銀龍老闆娘撤離住酒店︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，風暴潮黑點鯉魚門居民如臨大敵，今天八號風球前，有居民早上已搬運沙包，堆放至半身位置，又把電器等搬上檯面；銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐以往打風都會留守過夜，今次撤退到酒店暫住，稱不想增加消防員負擔。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天文台超前確認下午 2:20 八號風球｜新世界傳與機管局洽 11 SKIES 減租｜曾志偉否認 TVB 沒落｜9 月 23 日・Yahoo 早報
三號強風信號至今生效近 11 小時。天文台表示，將於今日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。天文台並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至周三（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜網友宣佈9.24係全港第一屆Threads自家烹飪攝影大賽 引高手分享「颱風餐」成品照
超強颱風「樺加沙」（Ragasa）吹襲香港，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發十號颶風信號（十號風球），是繼7月10日颱風韋帕之後，今年第二度發出10號風球，也是自1964年之後，近一個甲子（60年）再次出現一年兩次10號風球。打風最好就留在安全地方，在家中自煮是最安全的選擇，有網友幽默地於Threads上宣佈「2025年9月24日係全港第一屆Threads自家烹飪攝影大賽 」，引來不少高手留言分享他們於家中自煮的精彩菜式，大家又覺得誰是冠軍呢？Yahoo Food ・ 2 小時前
黎宣設靈｜丈夫女兒現身神情哀傷 侄女黎姿及林家棟張栢芝花牌悼念
於處境劇《真情》飾演「阿家」的甘草演員黎宣上月28日離世，終年93歲。其家人今日（23日）假九龍殯儀館為其設靈並舉行追思會。原定明日出殯及舉行火化禮，但因應颱風樺加沙襲港關係，火化禮改於今早進行，下午改為舉行追思會。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 12 小時前
樺加沙打風｜黃大仙中心豎閘擋水 職員：香港人應該都慣 黃埔北區悶熱 元朗YOHO停車場爆滿｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今（ 23 日）下午 2 時 20 分改掛 8 號風球。記者中午 12 時到黃大仙中心視察，商場入口玻璃貼上膠紙、門口豎起鐵閘，防止雨水倒灌。黃大仙中心 2018 年時嚴重受浸，中心一樓全部進水。有商鋪職員稱，雖然八號風球下仍要工作，但相信鋪頭和商場有了處理「山竹」等天災的經驗，應該不會再出現嚴重水浸，更笑稱「老闆應該驚過我哋」。鄰近的黃大仙地鐵站則未見有沙包或木板等防風準備。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
「Blue Coast II」以2016.4萬元售出一三房戶
超強颱風「樺加沙」預計明日逼近香港，本港將迎來烈風、暴雨及風暴潮，其強度可媲美早年「天鴿」與「山竹」襲港時期。在超強颱風迫近之際，市民紛紛提前做好防風準備，並忙於儲備食物。在風暴來臨前夕，卻有買家把握時機入市，以2016.4萬港元購入「Blue Coast II」一個三房一套連儲物房及洗手間間隔，該單位位於第5座40樓B室，實用面積781平方呎，呎價約2.5818萬港元。據了解，買家為本地客戶，先前已多次實地考察該項目。此次因應颱風逼近，考慮到項目擁專𨋢Bluestar，與大型商場及鐵路無縫連接，即使天氣惡劣，住戶仍可方便購物和儲備日常所需，因而加快決定於風暴前購入單位。 （BC)#長實 #港鐵 #Blue Coast IIinfocast ・ 1 天前
樺加沙打風・睇片｜將軍澳海濱男子十號波下不斷徘徊 大浪接連湧至未逃離｜Yahoo
超強颱風樺加沙逐漸遠離，本港轉吹東南風，將軍澳受地形影響特別「食風」，亦有較強湧浪拍上岸。Yahoo新聞 ・ 1 小時前