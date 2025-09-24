樺加沙打風｜澳門1.6萬戶停電 紅色風暴潮警告生效｜Yahoo

【2025-09-24 12:55 更新】

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙靠近珠江口，澳門氣象局在今日（24 日）凌晨 5 時半改發十號風球。紅色風暴潮警告同時生效。澳門民防中心宣佈，因應部分低窪地區已出現嚴重水浸，其中部分區域已實施暫停供電。

澳廣視報道，1.6萬戶受停電影響。澳電暫停供電區域包括河邊新街、司打口、下環街、媽閣、新馬路近十六浦、草堆街、沙梨頭、提督馬路和林茂塘一帶、筷子基、新橋區和義字街一帶，將在水退後盡快安排復電。

氣象局說，超強颱風「樺加沙」持續向西北偏西方向移動，正於澳門 100公里內掠過。受「樺加沙」的核心環流影響，會有狂風暴雨及雷暴，未來數小時澳門風力將達 12 級颶風或以上，因此十號風球將維持一段時間。

受風暴增水影響，未來一兩小時低窪地區水位將急速上升，海水將快速湧入內陸，帶來大範圍嚴重水浸，預料中午前後最高水浸高度達 1.5 至 2.5 米，且不能排除發出黑色風暴潮警告的可能性。

由於超強颱風「樺加沙」將會對澳門造成顯著的影響，帶來與「天鴿」、「山竹」相若的嚴重威脅，高層樓宇需留意因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響，切勿前往受水浸影響地區，提防巨浪並遠離岸邊。此外，澳門稍後會轉吹東至東南風，原本不當風的位置可能會變為當風，請市民留在室內安全地方及遠離當風位置的門窗。