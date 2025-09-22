樺加沙打風｜玻璃窗貼膠紙防風？一文睇清天文台、消防處、專家建議 台灣當局實測｜Yahoo

每逢打風都有大廈及住戶在玻璃窗貼上膠紙。圖為 2018 年颱風山竹吹襲本港前夕，有大廈窗戶貼上膠紙。(Photo by Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙來勢洶洶，有商戶提早宣布休業安排，亦有市民買定幾日餸，並搶購膠紙貼窗戶。每逢打風都有大廈及住戶在玻璃窗貼上膠紙，究竟這個做法能否防風？貼膠紙的用途和目的是什麼？香港天文台、消防處、專家有以下建議，台灣部門則有另一觀點。

天文台：大窗貼膠紙 減玻璃碎裂減損傷

香港天文台列出熱帶氣旋警告信號生效時應注意的事項，其中提及在烈風吹襲前，應先做妥一切防風措施。天文台建議將門窗鎖緊，若有橫閂應加上，應將膠紙條貼在當風的大玻璃窗上，萬一玻璃破裂，亦可以減少損傷。天文台呼籲，切勿在屋內當風的窗戶附近站立，應預早選定屋內一個安全地方，以防玻璃萬一破裂時可以躲避。

為應對颱風來襲，不少商戶都會在玻璃貼上膠紙。圖為 2023 年颱風蘇拉吹襲前夕，有便利店門窗提早貼了膠紙。(Photo by PETER PARKS/AFP via Getty Images)

香港消防處表示，熱帶氣旋吹襲期間應在當風的大玻璃窗貼上膠紙條，將門窗鎖緊，並遠離當風窗戶。如果家中窗戶被吹走，應遠離破裂的窗戶，到屋內未受影響的地方躲避，並致電 999 求助。消防處指，切勿用木板或書架遮蓋破裂的窗戶。

盧覺強建議貼牛皮膠紙

香港理工大學機械工程學系榮休教授盧覺強曾與天文台拍攝短片《簡易防風法》，實驗證明以「米」字型在玻璃窗上貼膠紙，能增加拉力，鞏固玻璃強度，如有玻璃碎裂亦能黏住碎片，並且減低產生共鳴效應。盧覺強今日（22日）接受《Yahoo 新聞》查詢時，維持貼膠紙可鞏固玻璃強度的判斷，建議市民在窗戶貼牛皮膠紙。

有專家認為，以「米」字型貼上膠紙能增加玻璃拉力，鞏固強度。圖為 2018 年資料圖片。(Photo by Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

盧覺強在片中解釋，玻璃碎裂有多個原因，包括打風時風力過大、雜物亂飛，不排除撞爆玻璃；另外，可能風速大令玻璃震盪，產生頻率震盪，如果頻率震盪與玻璃的自然震動頻率相同，混合的時候會產生共鳴，會將玻璃震碎。

他並指，玻璃是硬性物體，如果受外來因素導致變形或扭曲，容易令玻璃破裂。如果想防止玻璃彎曲和破裂，可以在玻璃後加橫條承托，但在香港環境則未必可行，他建議在玻璃貼上膠紙，稱貼上膠紙的玻璃沒那麼容易破壞，即使破壞亦因膠紙不會令碎片亂飛。

盧覺強測試將砝碼升高至距離玻璃 30 厘米。

垂手放開後，砝碼直墮令玻璃碎裂。

同樣在 30 厘米高放開砝碼，玻璃沒有碎裂。

另一次實驗則在玻璃上以「米」字型貼上牛皮膠紙。

另一次實驗將砝碼升高至 40 厘米。

放下砝碼後，見到玻璃有裂痕，但沒有鬆脫。

台灣當局實測：貼膠紙更早爆破

不過，台灣內政部建築研究所的實驗結果，則提出另一觀點。部門準備了寬 2.8 米、高 2 米的鋁窗，裝上5 毫米厚普通玻璃，分別以 X 字型、井字型、口字型及全貼滿的貼膠紙方式實驗，同時以一扇未貼膠紙的玻璃窗作為對照，比較有無貼膠紙的防風差異。

台灣實驗結果顯示，幾乎所有貼膠紙的玻璃窗都比沒有貼膠紙的玻璃窗更早爆破。團隊指，這可能因為貼膠紙反而造成玻璃應力集中現象，更容易導致玻璃破裂。部門認為，防風不用再玻璃窗貼膠紙，認為這樣做會降低玻璃門窗的耐風壓性能。