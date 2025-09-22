樺加沙打風｜眼壁置換後風眼變「大眼仔」 簡單解釋過程及成因｜Yahoo

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖。（圖上：9 月 20 日下午 10 時 30 分，圖下：9 月 21 日上午 07 時 10 分）(easterlywave）

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙成為今年的西北太平洋「風王」，今日將會進入南海，迫近廣東沿岸，而樺加沙亦在周日（21 日）晚上深夜至今日（22 日）凌晨經歷了在超強颱風常見的眼壁置換（Eyewall Replacement Cycle, ERC）過程。到底甚麼是眼壁置換呢？

眼壁置換是一種發生在熱帶氣旋中心的現象。在置換期間，熱帶氣旋會在原本的眼牆以外，再形成新一道「外眼牆」，原本眼牆會變成「內眼牆」。過程當中，外眼牆會逐步移入內眼牆，最後取而代之，讓原本的外眼牆成為新的唯一眼牆。

一般而言，熱帶氣旋的強度會在眼壁置換過程當中稍為下降，但在置換後強度就會回升，而且令風眼的面積擴大，意味着風眼外圍最強風力，即眼壁的風圈亦會擴大，而眼壁置換通常發生於超強颱風當中。從氣象衛星提供的紅外線雲圖見到，樺加沙在經歷眼壁置換之後，風眼明顯變大。

值得留意的是，如果條件適合，熱帶氣旋可以在發展過程當中發生多於一次眼壁置換。