樺加沙打風｜義工助東涌狗場撤離 23毛孩獲暫托：最一呼百應的一次！｜Yahoo

東涌一個狗場有 23 隻毛孩，平時由一至兩名婆婆打理（圖片：受訪者提供）

【Yahoo 新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，全港市民嚴陣以待，流浪動物的安危同樣受到關注，不少貓狗場在風災下需要疏散避難。由動物福利關注聯盟、愛領養、唐不甩家族等動物團體集合近 20 名義工，今（23 日）成功將東涌一個由七旬婆婆打理狗場的 23 隻毛孩，撤離送往觀塘一個 Party Room 場地暫托，有逾十年義工經驗的 Ada 形容，行動一呼百應，覺得非常感動，「終於覺得香港人同意流浪動物都係香港嘅一份子」。

在短時間內，義工已收集到超過 30 個三尺狗籠（圖片：受訪者提供）

狗場所在的村長也表示，「山竹」時狗場受災嚴重，如果今次無人幫忙，狗場情況令人擔心（圖片：受訪者提供）

Ada 表示，約三年前在一次義工活動中認識東涌的狗場，該狗場由年約七旬的婆婆主理，平日沒有使用社交媒體，故每逢有惡劣天氣都會關心婆婆的情況。今次樺加沙來勢洶洶，原本婆婆打算獨自留守狗場，在愛領養動物中心創辦人 Jacqueline 等人的勸說下，終同意安排狗狗撤離。

其後義工立刻行動，在 FB、IG、Threads 等平台發布消息，「今次我覺得係做咗咁多年動物義工，最一呼百應的一次，有好多人好主動去聯絡我哋，有場地啦、可以暫托、幫忙。」

有近 20 名義工自發幫忙（圖片：受訪者提供）

有義工義務協助運輸（圖片：受訪者提供）

在短時間內，義工已收集到超過 30 個三尺狗籠，有義工馬上駕車幫忙運輸，有人到場幫忙牽狗，至下午 5 時，23 隻毛孩已全部安置在觀塘一個 Party Room 場地暫托。

義工將狗狗用狗籠送走（圖片：受訪者提供）

23 隻毛孩被安置在觀塘一個 Party Room 場地（圖片：受訪者提供）

毛孩在有冷氣的安全環境暫避風雨（圖片：受訪者提供）

Ada 形容，過去發起幫助動物的行動主要都是「自己圈子入邊嘅人」，但今次發文後得到的迴響之熱烈，「都真係嚇親咗」，她感到大家關注到議題的重要性，「真係衝出嚟去幫流浪動物」，最後能夠以充裕的人手、和高效率去完成行動，「你想唔想像到，啲狗狗冇乜見過陌生人，要幫佢上繩，塞入個籠，運輸去另一個陌生場地，係幾誇張嘅事。」

她留意到，今次樺加沙襲港，全港有不同機構、動物團體、義工都在盡各自努力，幫助流浪動物，「我覺得今次喺動物呢方面，好似今次我終於都覺得，香港人同意流浪動物都係香港嘅一份子。」