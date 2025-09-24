樺加沙打風｜襲港時整體風力較山竹弱 與天鴿、蘇拉及韋帕相若 參考測風站風力「八中四」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋樺加沙逐漸遠離本港。天文台在今日（24 日）改發八號風球後發表「天氣隨筆」，回顧樺加沙襲港經過。天文台評價，樺加沙吹襲香港期間，整體的風力與 2017 年的天鴿、2023 年的蘇拉及今年的韋帕相若，但較 2018 年的山竹弱。至於參考 8 個參考測風站數據，長洲、赤鱲角、流浮山和西貢都錄得烈風或以上風力，符合天文台訂立的「八中四」原則，其中長洲錄得持續颶風。

天文台指，樺加沙在香港以南掠過時採用略為偏西路徑，其眼壁最大風力的區域與香港擦身而過，沒有出現最壞情況，否則破壞程度可能更嚴重。

暫時坐穩今年西北太平洋「風王」席位

天文台指，當初考慮到樺加沙環流廣闊及移動速度較快，因此在樺加沙距離香港約 890 公里時就發出一號戒備信號。由於樺加沙的中心無經過呂宋及台灣等主要陸地，樺加沙在進入南海後結構仍然完整、環流相當廣闊及風眼渾圓清晰，中心附近最高持續風速約每小時 230 公里，是 2025 年至今西北太平洋及南海區域最強的熱帶氣旋；亦是天文台自 1950 年有記錄以來南海區域第二強的熱帶氣旋，與 2023 年的蘇拉和 2024 年的摩羯並列。

在樺加沙迫近本港前夕，天文台和飛行服務隊昨日（23 日）合作，在樺加沙西北方上空投放下投式探空儀，並在距離其中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的颶風程度近地面風速，顯示樺加沙的颶風範圍相當廣闊。而由於南海大氣條件合適，因此樺加沙靠近廣東沿岸時一直維持超強颱風強度。

根據天文台今日凌晨發布為船舶發出的熱帶氣旋警告，樺加沙在凌晨的颶風圈半徑仍然達 140 公里。

香港時間9月23日上午10時的衛星圖像。

9 月 23 日早上，下投式探空儀在樺加沙中心約 120 公里處錄得近地面風速達每小時 135 公里。

政府飛行服務隊於9月23日下午在樺加沙中心附近上空拍攝到其風眼。

最遠距離十號波

天文台分別在昨日下午 2 時 20 分，今日凌晨 1 時 40 分，以及凌晨 2 時 40 分，分別發出八號烈風或暴風信號、九號烈風或暴風增強信號，以及最高級別的十號颶風信號，是繼今年 7 月的韋帕之後，再需要發出十號颶風信號，平了 1964 年 9 月和 10 月，露比和黛蒂的紀錄。

另一方面，今次亦破了最遠距離十號颶風信號的紀錄：樺加沙最接近本港時，在天文台以南約 120 公里掠過，是 1946 年以來距離香港最遠的十號風球。當時樺加沙的中心風力高達每小時 195 公里，比 2018 年山竹的每小時 175 公里更高。

不過，樺加沙在本港的實測風力不如山竹。天文台曾經在山竹的網誌表示，山竹擁有特別的風力結構，在橫過南海北部及接近珠江口一帶的時候，眼壁外螺旋雨帶的風力比眼壁的風力更為猛烈；因此即使山竹距離較遠，但是本港的實測風力更高，比起較近風暴中心的澳門、珠海及台山等地更加強勁。至於本港主要是受到樺加沙的外眼壁影響，風力較內眼壁為弱。

9月24日上午5時的雷達回波圖像，當時樺加沙最接近香港，在本港以南約120公里掠過。同時，樺加沙眼壁結構完整，附近的對流非常強烈，其中心風力高達每小時195公里。

樺加沙吹襲香港期間，本港錄得颶風（每小時118公里或以上）、暴風（每小時88至117公里）及烈風（每小時63至87公里）風力分佈。

普遍雨量達 100 毫米 維港水位接近天鴿水平

受樺加沙雨帶影響，本港今日有頻密狂風大驟雨，由午夜至下午1 時 ，普遍錄得超過 100 毫米雨量，部分地區更錄得超過 200 毫米雨量。另外，天文台在下午 3 時許發出第二次黃色暴雨警告後，曾經發出「局部地區大雨提示」，指西貢有大暴雨，可能錄得或已錄得每小時 100 毫米雨量，至於新界北區和大埔區亦可能錄得或已錄得每小時 70 毫米雨量。

樺加沙帶來顯著風暴潮，最接近本港期間亦正值漲潮，多區水位明顯較正常潮位高，其中維港的水位今早上升至海圖基準面以上約 3.4 米，接近 2017 年天鴿襲港時的水位。樺加沙的強勁風力亦引發越堤浪，導致沿岸地區多處出現水浸。天文台最後在今日下午 1 時 20 分改發八號東南烈風或暴風信號。

樺加沙遠離後，菲律賓如東海域亦已經有熱帶氣旋正在發展，名稱為「博羅依」，現時具備熱帶風暴強度。天文台說，博羅依會在今明兩日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，隨後有較大機會移向海南島及其以南海域。

圖六: 今日（9月24日）由午夜至下午1時的雨量分佈圖。

樺加沙影響香港期間，沿岸地區多處出現越堤浪及水浸。照片來源：Chong Coco（上），Eric Wong（中），Kwok Yung Chan（下）。