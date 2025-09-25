樺加沙打風｜追風觀浪情況持續 江玉歡：政府宣傳教育已「做盡」應提升罰則｜Yahoo

超強颱風樺加沙襲港，周二（23日）杏花邨有市民在沿岸位置觀浪。(Photo by Leung Man Hei / AFP)

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港期間，有市民到岸邊觀浪，被警方驅趕。立法會議員江玉歡認為，打風時追風逐浪是不負責任，她認為政府當局的宣傳教育工作已經「做盡」，應檢視現行法例，包括提升罰則。她又指出，除了《泳灘規例》可處理闖入已封閉泳灘的行為，現行的《遊樂場地規例》亦可引用，涵蓋政府管轄的遊樂場地，包括海濱長廊和海濱公園，在極端天氣下考慮關閉有關場地。

江玉歡今早（25日）接受港台《千禧年代》訪問，針對市民打風期間追風逐浪的行為，其中《泳灘規例》列明，如進入已封閉的泳灘，可被罰款 2000 元及監禁 14 日。不過，市民並非只到沙灘觀浪，江玉歡指政府可引用《遊樂場地規例》，關閉政府管理的遊樂場地，包括海濱長廊和海濱公園，如違反同樣可被罰款 2000 元及監禁 14 日。

關閉高危場地「唔只係拉條繩」

江玉歡續說，隨著極端天氣越來越頻繁，政府應考慮是否在高危的遊樂場地，即海濱長廊是否需要關閉，並且「唔只係拉條繩，仲要講清楚罰款」。她又認為，罰款 2000 元不夠，需要增加罰款提升阻嚇力。至於位於私人地方的沿岸位置，她認為政府可考慮以緊急條例，賦權政府在極端天氣下，列明不准進入高危地方。