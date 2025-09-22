樺加沙打風｜陳國基籲勿追風 未建議停工 鄧炳強：2000 警力及 500 特務警察候命｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逼近本港，政務司司長陳國基今午（22日）與官員巡視各區後見記者。天文台預測，超強颱風將於周三（24日）上午最接近本港，陳國基提醒市民、機構及商戶盡快為未來兩天的持續惡劣天氣，做好應急、防風、防水浸的準備。他呼籲市民切勿追風逐浪，應留在安全地方，如有人不聽從警務人員指示，警方將嚴厲執法。他又呼籲僱主以僱員安全為首要考慮，稱如有僱主不合理地將員工安危置之不理，「佢自己過意唔去」之餘，亦可能觸犯法例，「強烈希望僱主以上班安全為首要考慮」。

廣告 廣告

保安局局長鄧炳強表示，紀律部隊已準備好，消防處已巡查高危地方，設置安全繩，如有需要將協助市民疏散。他指，警隊已預留 2000 人手，消防處亦預留 1000 人及 80 輛消防車。由紀律部隊組成的特務警察已有 500 人隨時候命。此外，民安隊及醫療輔助隊有 1000 人可提供協助，飛行服務隊定翼機亦會在有需要時飛入風暴，獲取氣象數據。

城門河8號波即封行人隧道 鯉魚門建臨時通道

陳國基今日巡視沙田靠近城門河的行人隧道，他稱城門河水位約兩米，如果情況變壞、超過堤壩，可在一兩分鐘淹沒行人隧道。政府部門已安裝探測器，並有鏡頭 24 小時監察裏面是否有人。他說，當天文台發出八號風球後，政府將封鎖有關行人隧道，並有警務人員駐守。

此外，他與其他政府官員亦巡視土瓜灣的地盤，相關負責人已做好防風措施，並清楚說明八號風球下工人不用開工。屋宇署已巡查不同地盤作出相關要求。政府官員亦巡視鯉魚門，陳國基稱已在該處設置龍吸水，另外已搭建臨時行人通道，如要撤離時不用澗水。

喻居民配合撤離呼籲：唔想下下都用執法方法

陳國基表示，各區臨時庇護中心提早於明早 8 時開放，讓住所水浸風險較高、居於臨時搭建物如天台屋及寮屋的居民暫避。陳國基並指，當危險時救援人員及紀律部隊人員會上門請居民撤離至臨時庇護中心，他稱會勸喻有關居民配合，「唔想下下都用執法方法，拉人咁樣拉佢入去」。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，已加強各項工作，確保 18 區物資足夠，並通過區議會、關愛隊及三會成員的地區網絡，向容易受水浸影響居民發放信息，包括鯉魚門已「洗村」。此外，她說關愛隊已協助可能受水浸影響的居民升高傢俬，及協助長者疏散，她呼籲市民配合疏散工作。

有關暴風下的上班安排，陳國基呼籲僱主體諒僱員，理解大風大雨帶來的困難，採取情理兼備的方式彈性處理，並強調僱主有責任為員工提供安全工作環境，包括上班及下班的路上。