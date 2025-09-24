樺加沙打風｜風假變例假 The Flame旗下餐廳休息 員工不滿遭扣假 大律師詳解僱傭條例｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，天文台曾發出十號颶風信號。觀塘有餐廳休息，並要求員工今日以例假補償，員工直言聞說安排後「全部燥底，粗口無停過」，但礙於現時市道疲弱，「大家只想保住份工」，敢怒不敢言。

觀塘Parallel餐廳員工陳先生（化名）接受《Yahoo新聞》訪問時指，餐廳與同系餐廳The Flame Bar & Restaurant 的經理早在上周六已「超前部署」，在工作群組稱「下星期三因颱風關係，全線暫停營業，所有員工當例假休息一天FYI」。據陳先生所知，同一集團旗下四間餐廳包括大圍「Whole Day cafe」及粉嶺「Cafe Mome」均有同樣做法。

陳先生又指，公司在昨日八號風球下，一名江姓高層仍決定「照開至夜晚」，陳直言「大家都知當日下晝2點20分一定八號，但佢都照叫員工開足全日」，最終觀塘兩間分店因沒有生意，最終決定於下午4時讓員工離開，「但好似扣鐘」。陳指員工每月能享6日例假，過往打風遇上八號風球「就收嘢收工」，但今次則遇上「例假頂風假」安排，「我做咗飲食業起碼十年，未聽過咁樣去扣假」。

陳先生提供的更表列明各人今日的假期狀態為「OFF」，傍邊亦有列明「4th、5th、6th」等，意指有關員工本月第4、第5及第6日例假。

大律師：打風假不可變例假 惟默認難申索

大律師陸偉雄接受《Yahoo新聞》訪問時指，《僱傭條例》列明僱主不可減少僱員在《僱傭條例》下有權享有的年假、法定假日或例假，用作補償因發出八號或更高信號、黑色暴雨和其他惡劣天氣警告或「極端情況」公布而損失的工作時間，「純粹打風假就點都唔可以變成例假，假期係個天畀你㗎嘛！點可以剝削咗變做例假」，若僱主無合理辯解而不遵守有關規定，即屬違法。

不過陸偉雄指，由於條例亦包含「僱主是否有合理辨解」的部份，理解到打工仔或因市道而不敢反抗無理要求，但負責人提出以例假換風假時，「如果員工反對就唔能夠成事，但如果員工無出聲，就默認同意，第日上到勞工處投訴，作為員工就會蝕底」。故陸偉雄亦呼籲一眾打工仔，或可以較婉轉手法提出意見「即時出聲」，如「咁樣勞工處好似唔俾㗎喎！」「我打電話問下勞工處得唔得先」，僱主或許因此「褪軚」。

《Yahoo新聞》正聯絡有關負責人查詢，正待回覆。