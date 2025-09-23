許諾亡父侍母終老 照顧者調節心態準備「畢業」
樺加沙打風｜黃大仙中心豎閘擋水 職員：香港人應該都慣 黃埔北區悶熱 元朗YOHO停車場爆滿｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今（ 23 日）下午 2 時 20 分改掛 8 號風球。記者中午 12 時到黃大仙中心視察，商場入口玻璃貼上膠紙、門口豎起鐵閘，防止雨水倒灌。黃大仙中心 2018 年時嚴重受浸，中心一樓全部進水。有商鋪職員稱，雖然八號風球下仍要工作，但相信鋪頭和商場有了處理「山竹」等天災的經驗，應該不會再出現嚴重水浸，更笑稱「老闆應該驚過我哋」。鄰近的黃大仙地鐵站則未見有沙包或木板等防風準備。
2018 年超強颱風「山竹」襲港時，黃大仙中心北館一樓一度水浸成「奶茶池」。有商鋪職員向記者表示，雖然下午轉掛八號風球後仍要在店內工作，但就不擔心安全問題，相信「山竹」後公司和商場都有了處理天災經驗，直言「就算萬一水浸，老細應該都驚過我哋」。加之今年亦試過幾次黑雨，舖頭都沒有水浸，估計影響也不會太大，「香港人應該都慣咗」。
紅磡海濱廣場附近風測儀未有動靜
紅磡海濱廣場在2018年「山竹」襲港時曾被吹爆逾百塊玻璃，下午紅磡天氣悶熱，岸邊風測儀未見測得強風，有單位已將窗邊物品搬離，地下有單位布置沙包。
上水吹微熱風 市民買麵包回家
下午3時許，上水天色陰暗，吹微熱風，部份連鎖店如超市和藥房仍然營業。上水站外有不少提早下班的市民從市區回家，有人買到麵包舖最後一袋麵包。鄰近鐵路站的上水匯人頭湧湧，商場內的壽司郎在八號風球下照常營業，有超過20名市民排隊。
元朗YOHO停車場爆滿
「樺加沙」來勢洶洶，部分車主選擇將車輛泊往商場。下午 4 時許，元朗市中心開始有微雨，YOHO 四個停車場全部爆滿，有車輛仍在YOHO商場外等候停車場泊位，保安員示意駕駛者不可內進，亦放擺雪糕筒示意車輛不要停留。
