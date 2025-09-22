樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
樺加沙打風｜ 中年婦颱風開窗斷指 急症室醫生：黃金四小時增接駁機會 應盡力妥善保存斷肢︱Yahoo
【Yahoo健康】超強颱風「樺加沙」吹襲香港。有急症專科醫生表示，打風期間不時會發生截肢意外，2023 年 9 月「蘇拉」襲港期間，天文台一度懸掛「十號風球」，有中年女士開閂門窗時遭強風猛烈撞擊，手指頭即場斷開，須立即入院接受手術。
在急症室工作的急症科醫學院創傷醫學小組主席李家慶醫生接受《Yahoo 新聞》專訪時提醒，市民切忌輕視日常生活中的截肢風險，而意外發生後應盡力妥善保存斷肢，若能把握在黃金四至六小時內進行接駁，將大增復原機率。該名在風球中截斷手指的中年女士就是其中一個幸運的個案，她獲即時送院，加上手指切口整齊，接受手術後手部基本上恢復至約八成的活動能力。
李醫生指，截肢一般分為完全截肢，即肢體遭完全分離，以及肢體的一部分仍附於身體上的部分截肢，而截肢多發生在四肢的尖端位，例如手指腳趾。以日常生活為例，李醫生稱尤以 5 歲以下小朋友屬高風險受傷群組，他們多不慎被家中房門或升降機門夾手，這類意外絕不罕見。除了這類創傷性截肢外，也有部有病人因受食肉菌或細菌感染，因而需接受手術性截肢。
病人手掌如「脫手套」般皮肉分離
提起截肢意外，不少人可能會聯想到車禍、地震場景中，醫生為傷者即場截肢以保命。不過李醫生指，這類在急症室內或意外現場即場截肢的個案接近為零。他解釋，香港較少發生地震或建築物嚴重倒塌等災害。即使出現交通意外，消防員通常均能迅速到場移開重物，加上醫療團隊的專業配合，需要即場截肢的機會亦相對較微。
在香港，地盤和工廠是創傷性截肢的意外黑點。
去年 9 月啟德郵輪碼頭發生鐵閘倒塌工業事故，一名保安受重傷，部分腳趾遭切除，其後由於肌肉組織壞死，更需再度受截肢手術，切除右腳掌及一半左腳掌。李醫生稱，以他工作區域觀塘聯合醫院為例，由 2022 年初至去年 9 月，醫管局已錄得合計約 50 宗截肢意外，以工業原因為主，即平均每月就有兩名截肢病人送院急救。
從醫數十載，他憶述遇過最深刻的截肢傷者，是一名中年男士在工廠操作重型機器時，手部不慎被壓碾，嘗試強行拉扯出來之際，手掌卻如「脫手套」般皮肉分離（Degloving injury），令筋膜下的肌腱、韌帶裸露在皮膚外。對於當時年資尚淺的李醫生來說，第一次目睹病人的手部傷勢尤如科幻電影《Terminaor》般，令他無不震驚。這類傷勢亦多見於工廠或車禍現場，因壓碾或拉扯造成，並較常發生在四肢。
除此之外，李醫生亦曾為數名「斷掌」病人急救治療。他分享，有一名地盤工人遭切割機器割斷手掌，當時他的同事為他拿著「斷掌」的肢體，一同緊急送院。李醫生形容急症室內的醫生護士一湧而上，各司其職為傷者治療，爭分奪秒以盡快將他送入手術室。不幸中的大幸是，該名工人的手掌包括神經線及血管切口相對較齊整，加上沒有受細菌感染，醫療團隊最終準確快速地駁回幼細的血管神經線，病人的手部功能更近復原八至九成。
黃金四小時 增接駁斷肢機率
發生截肢意外後，李醫生指應盡量保持鎮定並立刻呼喚救援，傷口先消毒清潔；為防止失血過多的情況出現，可用潔淨毛巾，繃帶或止血帶纏着傷口止血，同時將傷口提高至心臟水平以上。至於斷肢部分，同樣需以生理鹽水或潔淨清水清除明顯污垢，以減低細菌感染風險，其後用生理鹽水弄濕的紗布或繃帶包住並放入乾淨的塑膠袋密封，再放到裝有冰水的容器中保存。李醫生解釋，這樣能在手術前盡量延長斷肢的存活時間，增加接駁可能性。
如果病人能夠在「黃金時間」四至六小時內，攜同斷肢送院緊急救治，則可增加肢體接合的成功機率；但接駁手術能否順利完成，須視乎受傷程度而定。不過，李醫生提醒同行人士應時刻將傷者的性命放在首位，千萬不要只顧執拾斷肢，而忽略傷者的身體狀況和安全，「我們在急症室有句說話經常掛在口邊：『救人救肢體』，當然亦以救人為先」。
