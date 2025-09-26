英國調查揭三分一女學生曾被性騷擾
樺加沙打風｜ 警方拘46歲父親及33歲外傭「疏忽照顧兒童」 涉帶兩男童堅尼地城觀浪｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方連續兩日針對樺加沙襲港期間涉追風行為執法，今（26 日）再拘捕兩人，分別為一名 33 歲本地男子，及一名 33 歲外傭，涉嫌風暴期間帶兩名男童觀浪，涉「疏忽照顧兒童」。
警方晚上交代案情指，留意到周三（24 日）網上有影片流傳，顯示 2 名成人帶 2 名男童到堅尼地城新海旁及加多近街交界岸邊觀浪，當時海有湧浪，海水已衝上行人路，兩名成人仍帶小童逗留拍照。警方形容當時四人極可能被大浪沖走，情況險象環生，可能對兒童造成嚴重傷害。
警方今日下午在西區一個住宅單位拘捕兩名人士，包括 46 歲本地男子，即男童父親，另一名 33 歲非華裔女子，為家庭傭工，二人涉「疏忽照顧兒童」罪。事件中兩名男童分別為 4 歲及 6 歲，初步檢查未有受傷。
另外，周三時柴灣防波堤一家三口被巨浪捲走案，警方透露38 歲母親和 5 歲男童仍然留院，被問到會否採取追究行動，警方指，目前希望社會大眾為傷者打氣，祝願他們早日康復。至於相關人士當日的行為，警方有相關人員跟進。
