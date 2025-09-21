樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信吮
樺加沙打風｜12 時 20 分發出一號戒備信號 考慮今晚 8 至 10 時轉三號波｜不斷更新｜Yahoo
樺加沙以超強颱風進入呂宋海峽，本周中期對珠江口構成相當大威脅。
【2025-09-22 07:45】
【Yahoo 新聞報道】天文台在早上 7 時 45 分表示，會在今日（22 日）中午 12 時 20 分，發出一號戒備信號，並會考慮在今晚 8 至 10 時改發三號強風信號。
天文台說，超強颱風樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，又形容樺加沙環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成「相當威脅」。隨著樺加沙逐漸靠近，明日本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞。預料本港星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若。市民請儘快做好一切防風、防水浸準備，並密切留意天文台的最新天氣消息。
上午五時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏北約 590 公里，即香港之東南偏東約 1,040 公里預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，移向呂宋海峽一帶，明日逐漸靠近廣東沿岸。
天文台在 5 時評估，樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 230 公里，稍弱於 2018 年山竹登陸呂宋前的每小時 250 公里。
【2025-09-21 17:30】
天文台取消黃色暴雨警告信號。
天文台在早上 9 時 10 分發出黃雨警告，到下午 5 時 30 分取消。
【2025-09-21 16:30】
天文台在下午 4 時 25 分發出「特別天氣提示」，表示會在星期一（22 日）中午前後發出一號戒備信號。
天文台提醒，雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，周三天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。
下午 4 時，超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北約 690 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。天文台在下午 2 時評估，現時樺加沙的中心附近最高持續風速為每小時 220 公里，預計明日日間呂宋海峽時，風速會達每小時 240 公里。預料樺加沙會在周三早上在香港以南 100 公里內近距離掠過，之後在下午於廣東西部沿岸登陸前，樺加沙仍然能夠維持超颱強度。
美國聯合颱風預報中心（JTWC）今日表示，以 1 分鐘平均風速計，樺加沙的強度已達到每小時 140 海里（259 公里），成為今年西北太平洋首個達到「五級」（Category 5）強度的熱帶氣旋。
【2025-09-21 11:40】
超強颱風樺加沙繼續增強並趨向呂宋海峽，天文台最新 11 時半的「九天天氣預報」，繼昨日之後再上調本港風力預測，星期三（24 日）吹 9 級烈風至 10 級暴風，離岸及高地可能達 12 級颶風，相當於十號颶風信號的風力。
天文台又提到周二（23 日）風力，吹 5 至 6 級清勁至強風，稍後吹強風至烈風 7 至 8 級，離岸及高地達 9 級烈風，意味着本港普遍地區最早在周二稍後就會受烈風影響。
天文台提醒，雖然星期一（22 日）本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，周三天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。
【2025-09-21 04:20】
天文台今日（21 日）表示，樺加沙已經增強為超強颱風。上午 3 時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 800 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。
昨早（20 日）8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。不過根據今日上午 2 時發布資料，樺加沙已增強為超颱，中心附近最高持續風速為每小時 195 公里。根據美國國家颶風中心定義，如果熱帶氣旋強度在 24 小時內增加了每小時 55 公里（30 海里），就屬於「快速增強」（Rapid intensification），而樺加沙在 24 小時內增強了每小時 85 公里，程度已遠高於快速增強的最低門檻。
臨近珠江口強度續維持
據天文台最新預報圖，樺加沙會在周二（23 日）凌晨進入南海，屆時中心附近最高持續風速達每小時 220 公里。現時預期樺加沙會在周三（24 日）最接近本港，其時中心風速雖或稍為減弱，然而仍達每小時 210 公里。
天文台昨日中午表示，本港在周三當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
【2025-09-20 21:30】
樺加沙今日（20 日）持續增強，天文台在晚上表示，樺加沙已經增強為強颱風。在下午八時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 870 公里，預料向西北偏西移動，時速約 15 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。
今早 8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。根據天文台定義，強颱風中心附近最高持續風速為每小時 150 至 184 公里。
天文台今日中午表示，本港在下周三（24 日）當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
風暴潮水位取決於樺加沙強度、與本港距離及時間
天文台在今日的「天氣隨筆」指，由於樺加沙環流相當廣闊、風力強勁及中心氣壓低，預料樺加沙靠近廣東沿岸時會帶來顯著風暴潮，海面上升會導致部分地區出現水浸。倘若樺加沙以超強颱風的強度在本港以南近距離掠過，並配合最高天文潮的時間，沿岸水位會上升得更高。雖然現時評估水位高度會與山竹、天鴿襲港期間相若，不過天文台都表示，實際水位升幅度仍取決於樺加沙的強度，以及最接近本港的距離及時間。
【2025-09-20 12:35】
樺加沙來勢洶洶 ，天文台在 12 點半的「特別天氣提示」指，按照現時預測，本港星期二、三（23，24 日）天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
【2025-09-20 11:35】
天文台在上午 11 時半更新「九天天氣預報」，再上調下周三（24 日）本港風力預測。天文台最新預料本港當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風，稍後轉吹東南風。
天文台昨日（19 日）原先表示，下周三本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，離岸高地吹 10 級暴風。
天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。
【2025-09-20 11:15】
樺加沙繼續在菲律賓以東海域增強。上午 8 時，強烈熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1750 公里，即北緯 16.4 度，東經 129.6 度附近，中心附近最高持續風速每小時 110 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。
天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。
【2025-09-19 16:40】
天文台在下午 4 時 30 分發「特別天氣提示」，指按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸。市民請留意天文台最新天氣消息及做好準備。
天文台今早已經上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
下午 2 時，熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1860 公里，即北緯 16.1 度，東經 130.6 度附近，中心附近最高持續風速為每小時 75 公里。
最新預測：香港以南近距離掠過
最新的路徑和強度預報顯示，樺加沙下周三最接近本港，有機會在香港以南的擔桿列島掠過，距港只有 50 公里左右距離。雖然樺加沙有機會在近岸稍為減弱，但登陸前中心附近最高持續風速仍然達每小時 175 公里，接近強颱風上限。
現時距離下周三尚有 5 日時間，樺加沙強度和路徑仍存在一定誤差。《Yahoo 新聞》會繼續留意樺加沙最新進展。
【2025-09-19 11:40】
樺加沙預計下周中最接近本港，天文台在今早 11 時半的「九天天氣預報」，上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
天文台指樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。
【2025-09-19 05:12】
熱帶氣旋米娜尚未登陸，大家的注意力已經放在菲律賓東部的熱帶氣旋：隨著周四晚上（18 日）增強為熱帶風暴，這個熱帶氣旋已經被命名為樺加沙（RAGASA），名稱由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。風如其名，香港天文台預料樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸 。
根據目前的預測，樺加沙在南海的強度可達強颱風上限至超強颱風下限，中心附近最高持續風速每小時 185 公里。
天文台在周四的「九天天氣預報」表示，下周三（24 日）本港普遍吹北至東北風 6 至 7 級強風，離岸及高地達 9 級烈風，稍後轉吹東至東南風。目前的預報圖亦顯示，樺加沙會在下周三最接近本港。
雖然各大預報模式都已經有大致共識，指樺加沙將會以毋須登陸菲律賓或者台灣的方式，穿越呂宋海峽殺入南海，意味着樺加沙的結構和強度不會受大影響，不過距離下周三還有 5 日時間，現時評估樺加沙在當日的位置仍然會有約 300 公里的誤差，而這個誤差隨時影響香港承受的風力程度。《Yahoo 新聞》未來幾日會不斷更新進度，報道最新進展。
其他人也在看
樺加沙打風｜教育局明日稍後公布周二學校上課、提交小一入學自行分配學位申請安排｜Yahoo
【Yahoo新聞】超強颱風「樺加沙」預計本周中期逼近廣東沿岸，香港天文台預測周二（9月23日）天氣將急速惡化，周（9月24日）料吹烈風至暴風，伴隨狂風大驟雨及雷暴，並可能出現類似2017年「天鴿」及2018年「山竹」的顯著風暴潮。政務司司長陳國基今（21日）主持應對極端天氣督導委員會會議，統籌跨部門部署，應對颱風帶來的嚴重威脅。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光
歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
港鐵金鐘站欄杆離奇出現原隻小籠包 目擊者晚上重返現場：被人領養了｜網上熱話
港鐵金鐘站匯聚4條鐵路綫的人流，每日人流極高。有乘客日前下午3時許在一條扶手電梯前，發現有一個小籠包竟完好地被放在一個金屬欄杆頂部，十分顯眼，直言「點解欄杆上面會有個小籠包」。至同日晚上8時許該名乘客交代後續，稱重返現場時發現小籠包已消失，戲稱「小籠包俾有需要人士領養咗了」。 ▼網民分享公共交通各種食物▼am730 ・ 14 小時前
Arc'teryx 蔡國強西藏喜馬拉雅山放煙花捱轟 遭斥破壞高原生態 品牌致歉、官方介入調查｜Yahoo
【Yahoo 新聞】日前，爆破藝術大師蔡國強聯乘戶外品牌 Arc'teryx 於在西藏喜馬拉雅山燃放大型藝術煙花項目「升龍」，現場進行大規模爆破，形成一條 3000 米長的彩色「巨龍」伸延向雪山。影片昨日（20 日）於網上發布後，釀成公關災難，不少網民批評此舉「藐視自然」、「荒謬至極」，更是破壞西藏高原大自然的生態。風波爆發後，始祖鳥與蔡國強就事件致歉，品牌官方平台已將相關影片下架，但仍未能平息爭議。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
鮮娛糧｜吳奇隆意外炸出大肚腩 54歲真實身材曝光
【on.cc東網專訊】男星吳奇隆近年主力參與綜藝拍攝，近日他在節目《隆行天下》新一集中，與邢傲偉一起到南少林寺鍛煉身體，吳奇隆扭呼拉圈時，竟意外洩漏中年發福身材，引起熱議。見他扭呼拉圈表現輕鬆，能將呼拉圈從腰部一路旋轉至胸部，揮灑自如，但就不經意凸出肚腩，他更自東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
強積金用戶資料「送中」？網傳積金局資料送佛山整合 積金易批不實：用戶數據存香港境內伺服器
【Yahoo新聞報道】有自稱是積金局員工在社交平台發帖，指積金局以提升效率為由，將大量強積金資料外判予佛山服務商做資料整合，形容是「將香港人嘅個人資料送中」，擔心一旦個人資料外洩，難以問責，帖文掀起熱議。積金局積金易平台有限公司回覆《Yahoo新聞》查詢時，駁斥有關謠傳不實及誤導，強調所有用戶數據及資料儲存於香港境內伺服器，並受到高規格保安措施保護。《Yahoo新聞》亦曾聯絡發帖網民，但暫未回覆。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 26 分鐘前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 17 小時前
照顧照顧者（一）｜妻患病丈夫不離棄親身照顧拒送院舍 憶當初不知病情公院「零解釋」
9 月 21 日是「世界認知障礙症日」，在人口老化的社會如香港，認知障礙也已經成為一大公共衞生難題，至 2039 年，預料患病人口會達到 30 萬人。比起其他如中風以至癌症等長者常見的病症，認知障礙症因影響病者的表達、思維等能力，對照顧者構成的壓力尤其沉重，而基於認知障礙症的患病多為長者，因此不少照顧者的年齡也不輕，甚至「以老護老」的情況也所在多數。雖然家人支援、照顧者支援都並非新課題，但在認知障礙症的病例上，其需要更見逼切。 現年 81 歲的岑先生，年輕時從澳門來港，在一間油站工作，「那時是 60 年代……其他人會來油站取水，她的爸爸是做大排檔的，會來取水，就認識了她。」他笑言，自己當時在香港舉目無親，「見到有個後生女，又漂亮，就每天幫她推水回去大排檔。」他與年輕十年的太太，就這樣開始交往，「太約拍拖年多後，就結婚了。」Yahoo 健康 ・ 12 小時前
會否再對公僕及教師增新要求 政府：永遠覺得沒有最好只有更好
【on.cc東網專訊】《施政報告》加強對公務員及教師要求，被問及為何政府明明說他們優秀，但又不停加壓，會否影響士氣，政府說可以增強社會對政府的的信心。政府指公務員和教師確是優秀的，不是政府說的，是國際機構說。政府表示，在這麼多的政府部門來說，全世界檢視這些部門，on.cc 東網 ・ 19 小時前
打風・米娜｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 米娜續遠離本港並減弱｜Yahoo
天文台在 9 月 20 日上午 10 時 40 分取消所有熱帶氣旋警告信號。Yahoo新聞 ・ 3 天前
馬天尼利補時靚笠 阿仙奴1：1和曼城
【Now Sports】上周中歐聯後備落場建功的阿仙奴翼鋒馬天尼利，於周日英超主場對曼城的重頭戲再做英雄，補時一記快腳笠射為球隊扳平1:1完場，抵銷了敵軍前鋒賀蘭在比賽早段所取得的入球。阿仙奴有薩卡回歸先做後備，而上周中歐聯對畢爾包後備上陣、交出1傳1射的托沙，今場擔正在前線與約基利斯及馬度亞基配合；後防方面，沙利巴也正式復出，取代了在他缺陣時表現不錯的莫斯基拉。曼城沿用上周中擊敗拿玻里的陣容，霍頓、杜古和賀蘭組成攻擊線，當中賀蘭最近場場有入球，今場也不例外，開賽9分鐘就在一次反擊中，在後場傳給賴達斯後迅速跟上，接應回對方的傳送入禁區快腳一篤，替藍月亮打開紀錄。阿仙奴上半場有近7成的控球，但在進入更衣室前的最後10分鐘，攻勢才逐漸入肉，但為曼城把關的當拿隆馬再有優異演出，屢次如扮演多一名中堅般，瓦解敵軍進攻，包括曾撲出馬度亞基的窄位勁射。換邊後，阿仙奴換入薩卡和艾斯，攻勢也比上半場凌厲，當中蘇比文迪曾在禁區內射門稍稍高出。兩隊其後都對陣容作出調整，當中兵工廠在80分鐘有馬天尼利（Gabriel Martinelli）入替，結果補時3分鐘，他接應艾斯的長傳，巧妙地從法迪奧身後入楔，跑入禁now.com 體育 ・ 6 小時前
每4青少年1個受情緒困擾 學者倡規律睡眠降抑鬱風險
【on.cc東網專訊】莘莘學子開學了逾半個月，學生哥要適應新環境及挑戰，或感到壓力。有精神科學者引述其團隊研究指，每4個兒童及青少年之中，便有1個最近一年曾受情緒或者精神健康問題困擾，但近半未尋求專業協助，情況亟需關注，他又指睡眠時間及質素亦影響着情緒健康，建議on.cc 東網 ・ 19 小時前
維港海上大巡遊｜巨型Labubu、多啦A夢、滑嘟嘟10.25「游」到維港 11.1離港前化身「艦隊」大巡遊
繼KAWS和巨型黃鴨水上展覽後，維港將再次有卡通人物漂流，下月將再有卡通人物在維港海上「漂流」。多啦A夢、滑嘟嘟、LABUBU和Elmo的巨型充氣雕塑將於10月25日化身「巡遊艦隊」，在維港沿岸亮場，每隻卡通長約20米，市民可在不同角度觀賞。艦隊更會在11月1日浩蕩巡遊，完成歷史任務後便會離港。Yahoo新聞 ・ 1 天前
超強颱風「樺加沙」續增強 周一酷熱周三狂風大驟雨
【on.cc東網專訊】天文台在今早(21日)11時半表示，按照目前預測，超強颱風「樺加沙」會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸。雖然周一(22日)本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪。周二(23日)稍後天氣開始轉壞，周三(24日on.cc 東網 ・ 20 小時前
採訪日誌｜渠務署介紹惡劣天氣下應急工作安排／孫玉菡出席人力事務委員會政策簡布會
【Now新聞台】大埔區議會今日(9月22日)開大會，渠務署介紹惡劣天氣下應急工作安排。同日立法會人力事務委員會政策簡布會，勞福局局長孫玉菡會出席。 #要聞now.com 新聞 ・ 33 分鐘前
晨早新聞重點｜超強颱風樺加沙迫近將發一號風球／港鐵上水站外斷樹幹擊傷四途人
【Now新聞台】9月22日now早晨新聞重點 【將發一號風球】超強颱風樺加沙未來一兩日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在今日中午前後發出一號戒備信號。【樹幹擊傷途人】港鐵上水站對開有折斷樹幹跌下地面，擊傷4名途人。【可能參與交易】特朗普透露傳媒大亨梅鐸及他的長子拉克蘭，可能參與TikTok美國業務交易。#要聞now.com 新聞 ・ 50 分鐘前
中電 CEO 指要建構AI電網 研電動車高峰時段向電網反向送電
中電控股(0002.HK)首席執行官蔣東強發表網誌,指出人工智能(AI)已成為重塑能源行業的一股力量,而 AI 應用潛力,最能體現在能源生態系統的核心「電網」身上。他認為,必須思考如何建構更智慧、更具韌性的電力網絡,以應對極端天氣等挑戰。infocast ・ 1 天前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前