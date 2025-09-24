《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅忠告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。
吳大強與太太育有4名兒子，包括大仔吳偉諾，任職助理消防區長（公眾安全及傳訊）、飛機師二仔、吳偉豪、學生細仔。一家人曾於2022年為《思家大戰》擔任嘉賓，，五父子以「吳條煙」做隊名，當時就已經有網民激讚吳家四兄弟全部都係靚仔，又將佢哋起底。吳偉諾又曾於今年4月隨救援隊伍趕赴緬甸地鐵災區協助救援；當時，香港消防處透過社交平台更新行動進展，吳偉諾以第一視角直擊行動基地嘅醫療帳篷，展示展現救援人員嘅工作實況；對於囝囝參與搜救，吳大強表示感到非常光榮。
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前