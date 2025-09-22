樺加沙打風 ⎮ 北呂宋萬人疏散 台東花蓮停工停課

超級颱風樺加沙在菲律賓碧瑤造成山泥傾瀉，公路汽車毀爛，道路封閉。 （Philippines News Agency / X）

正當樺加沙亦步亦趨，香港人心惶惶之際，超級颱風已經掠過菲律賓北部，小島 Calayan 及 Apayao 山區電力中斷， 近萬人須疏散，總統小馬可斯宣佈首都馬尼拉及呂宋北部 29 個省份今日（22 日）停工停課。樺加沙外圍環流亦觸及台灣南部，台東及花蓮今日停工停課。

暴風圈進入恆春半島

美聯社報道，這是今年第十四個吹襲菲律賓的熱帶風暴，菲律賓北部 Cagayan 今日有 8,200 人需要疏散，Apayao 亦有 1,220 人被送往緊急庇護所；這兩區都是颱風來臨時洪災及山泥傾瀉風險特別高的地方。菲律賓北部內陸機今日全部停航，漁船及國內渡輪亦全部禁止離開港口。

CNA 報道引述 Cagayan 沿岸小鎮 Aparri 村民 Tirso Tugagao 說，今早被強風弄醒，家裏的窗戶被吹到像機器般嘈吵。從家中望向海岸，可以看見巨浪衝擊，他馬上祈禱各人安全。

在台灣，交通部中央氣象署發表颱風警報，表示樺加沙的暴風圈今午已進入恆春半島，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅。台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉，屏東縣枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉等八鄉鎮，花蓮縣立光復國中、光復鄉太巴塱國小和光復國小、馬太鞍溪堰塞湖保全戶，今日停工停課。