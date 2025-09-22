樺加沙打風 ⎮ 如何防止冷氣機被吹跌？ 應否開抽氣扇？

2018 年超強颱風「山竹」襲港期間，紅磡商廈海濱廣場玻璃幕牆嚴重受損。(Photo by Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

過往風暴襲港期間，曾有住宅的冷氣機被吹入屋或吹出屋外，颱風帶來暴雨亦會引致冷氣機或抽氣扇邊緣位置滲水入屋。有工程師建議，風暴下住戶應關緊門窗，以免產生對流空氣吹跌冷氣機；同樣道理，打風時不應開動抽氣扇，以免造成負壓，影響家居安全。

山竹襲港吹跌冷氣機

2018 年超級颱風「山竹」襲港期間，有住戶的窗口式冷氣機被強風吹入室內，觸目驚心。2017 年十號颶風「天鴿」來襲，又有住戶窗口式冷氣機被吹出室外，驚險萬分。如何防止冷氣機被吹走？超級颱風當前，家居電器又有甚麼防風措施以策萬全？美國採暖、製冷與空調工程師學會香港分會會長郭日升提供以下答案，僅供參考：

如何防止冷氣機被吹走？

香港很多冷氣機位處高樓，未必能夠接觸。如果是村屋，則可以目測有沒有不安全。但樺加沙即將進襲，這麼短時間能否做到甚麼是一個疑問。可以預防的是，門窗最好關緊，以免產生對流空氣。舉個例子，窗戶有漏氣或關不緊的時候，風就可以吹進來，如果剛好方向是冷氣機的位置，所謂食風，形成對流，就有可能把冷氣機吹進屋裏。

如何防止冷氣機位滲水？

無論是窗口式抑或分體式冷氣機，本身設計是暴露在戶外，風吹雨打都沒有問題，所以不用太擔心，而且也沒甚麼好做。但可以留意一些冷氣機的接駁位置，即是噴上玻璃膠的位置，很容易因老化而滲水，如果下大雨再加上大風，形成風壓的時候，就很容易會滲水。應多墊毛巾，盡量避免雨水滲入單位，而損壞機器。

打風時可以開冷氣嗎？

冷氣機的原理就是，將室內的熱氣帶到室外，它會通過風扇吹風，令熱氣散出街。很大風的時候，風扇的摩打會否因外面打風而轉不到呢？視乎冷氣機的位置和風向。 如果發覺冷氣機突然不能製冷，最好就關掉。

打風時可以開動抽氣扇嗎？

抽氣扇通有兩種，一種是用繩控制背板的開關，另一種是隨電源開關背板。正如上述所說，只要室內的窗戶都關着，就不會形成對流，防止風的流動。因此打風時不要開抽氣扇，因為開動抽氣扇會導致室內對流增加。譬如抽氣扇在廚房，抽氣的時候風從哪裡來呢？就在門縫或者是窗縫走進來，如果剛好那個位置當風，你再開抽氣扇，再幫幫它，外面的風就會更加向着門窗的位置吹進來。

抽油煙機也要關掉？

抽油煙機是收在櫥櫃的位置，有可能會有風吹進來，不能避免。 但基於同樣原理，開動抽油煙棧也有可能增加風吹進來的機會。

如何防止雨水滲入沾濕電器？

靠近窗邊的電器或者電掣需要留意，有些拖板有時可能是放在窗邊，記緊移離窗邊，並用毛巾墊窗口位置。

此外，中電在社交平台亦有發放颱風應對指南，包括關掉當風位置的冷氣機，因為強風有可能影響冷氣機運作，關掉可以避免損壞或過熱。窗邊電器及拖板應移走，防止受潮而引致漏電跳掣。