樺加沙料以超強颱風靠近廣東沿岸 9.23水位或與天鴿山竹相若

【on.cc東網專訊】熱帶氣旋樺加沙來勢洶洶。天文台今日(20日)正午12時半表示，預料樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會以超強颱風強度在下周中期靠近廣東沿岸。按照現時預測，本港下周二(23日)、三(24日)天氣逐漸轉壞，周三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。

由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。市民應留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

