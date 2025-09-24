樺加沙正於本港以南 100 公里外掠過｜大行唱好港股續升｜文頌嫻林鈺洧打風前壓線搶購糧食｜9 月 24 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 24 日星期三，預測本港地區今日吹暴風至颶風程度東至東北風，早上漸轉吹東南風，晚上風勢逐漸減弱。海有極巨浪及湧浪。密雲，有頻密狂風大驟雨和雷暴，及有顯著風暴潮，日間氣溫徘徊在 26 度左右。十號颶風信號，黃色暴雨警告信號，以及新界北區水浸特別報告現正生效。大家現時切勿外出，遠離當風門窗，在安全地方躲避。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：樺加沙打風｜十號颶風信號生效 樺加沙正在本港以南 100 公里外掠過｜不斷更新｜Yahoo

天文台在凌晨 2 時 40 分發出十號颶風信號，是繼 7 月韋帕襲港以來，再次發出十號波。天文台說，十號颶風信號會維持一段時間，而樺加沙正在本港以南 100 公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。

Yahoo 新聞：樺加沙打風．睇片｜杏花邨再現海水倒灌 水浸馬路險波及商場｜Yahoo

過往打大風都受災多次的港島東區杏花邨，再次出現海水倒灌現象，湧浪持續將海水拍到陸地，導致水浸屋苑私家路，海水並且向內湧到馬路，險波及附近商場。

Yahoo 新聞：樺加沙打風・睇片｜土瓜灣吊臂狂搖玻璃爆裂 居民目擊過程：個天秤真係好恐怖︱Yahoo

不少網民在社交平台分享自己居住地點附近的情況，其中有居住土瓜灣的網民「visuals.glow」上傳影片，顯示榮光街與鴻福街交界的地盤，有吊臂在強風吹襲下搖搖欲墜，附近大廈高層單位的玻璃窗被吹至爆裂。

Yahoo 新聞：樺加沙打風｜柴灣觀浪一家三口墮海 母子昏迷留醫 ICU 警籲勿犯法追風｜Yahoo

至於昨日發出八號信號不久，警方和消防接報柴灣嘉業街 60 號有人墮海。經了解後，一家四口下午 3 時許到上址觀浪，期間 38 歲母親和 5 歲兒子不慎墮海，40 歲父親要落海救人，至於 9 歲女兒就在岸上無恙。墮海女士和小童先由船家救起，墮海男子其後亦獲救援。消防說，到場後要即時到船上進行心肺復甦法，小童亦需移到岸上進行心肺復甦法和 AED，海面情況不穩定增加拯救難度。警方呼籲，市民打風期間切勿追風逐浪。

Yahoo 新聞：樺加沙打風｜義工助東涌狗場撤離 23毛孩獲暫托：最一呼百應的一次！｜Yahoo

打風期間，流浪動物的安危同樣受關注，不少貓狗場在風災下需要疏散避難。由動物福利關注聯盟、愛領養、唐不甩家族等動物團體集合近 20 名義工，昨（23 日）成功將東涌一個由七旬婆婆打理狗場的 23 隻毛孩，撤離送往觀塘一個 Party Room 場地暫托，有逾十年義工經驗的 Ada 形容，行動一呼百應，覺得非常感動，「終於覺得香港人同意流浪動物都係香港嘅一份子」。

Yahoo 新聞：環境局打風日交文件 稱今屆不推垃圾徵費 涉貿易戰等因素 環團批欠反思︱Yahoo

政府在超強颱風襲港之際，昨日向立法會提交文件，表明本屆政府任內不再推行垃圾徵費。文件提到貿易戰及地緣政治令香港面臨多重挑戰，加上經濟轉型壓力，社會不支持現階段落實垃圾徵費。綠色和平資深項目主任譚穎琳向《Yahoo 新聞》表示，局方似乎將垃圾徵費失敗推向外部因素和經濟壓力，卻沒有檢討推行政策的缺失，「佢成份討論文件理論上睇返垃圾徵費過程有咩要反思、改善，結果係真空咗。」

Yahoo 新聞：荃灣三棟屋村謀殺案 兒子涉持刀捅死父親｜Yahoo

荃灣三棟屋村昨午發生一宗謀殺案。一名男子涉嫌用刀捅死父親，警方在場檢獲一把 20 厘米長的生果刀，懷疑與案有關。荃灣警區重案組正積極調查案件。據了解，涉案父子同住三棟屋村一間村屋，二人因瑣事起爭執，其後兒子用刀插父親身體多處。案發期間，鄰居聞吵鬧聲。

【今日重點財經新聞】

信報：中企盈利看漲 大行唱港股續升

儘管分析普遍認為，流動性是本輪中資股升浪的主要動力，但有外資大行指出，中資股盈利表現正在改善，而且改善勢頭可望持續到明年，故此展望後市，雖然港股可能出現短暫整固，惟在企業盈利等因素支持下仍有力進一步向上，明年中之前恒指尚有約5%上升空間。

Yahoo 財經：美股日誌｜三指數破頂後回落 金價再創新高

美股連日創新高後回落，三大指數跌幅介乎0.2%至近1%不等，聯儲局主席鮑威爾罕有評論股市，指其估值相當高，大市從高位回落。他又確認會審慎進行減息，金價繼續爆上，紐約期金首次升至超過3,800美元以上水平收市。

Yahoo 財經：樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日

樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。

Yahoo 財經：樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米

樺加沙襲港除了令人擔心風暴潮水浸，住在超高層豪宅住戶，整晚也要面對猶如坐船的「頭暈體驗」。根據本港房屋設計標準，容許頂層水平位移幅度為樓宇高度500分之1，依此推算，全港「最搖晃住宅三甲」為天壐、擎天半島1座及君臨天下，晃動幅度超過1米，商廈方面，環球貿易廣場頂樓更可能晃動接近2米！

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗

颱風來襲，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。多名藝人如文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。

Yahoo 娛樂圈：黎宣設靈｜丈夫女兒現身神情哀傷 侄女黎姿及林家棟張栢芝花牌悼念

於處境劇《真情》飾演「阿家」的甘草演員黎宣上月28日離世，終年93歲。其家人昨日（23日）假九龍殯儀館為其設靈並舉行追思會。原定今日出殯及舉行火化禮，但因應颱風樺加沙襲港關係，火化禮改於昨早進行，下午改為舉行追思會，其丈夫高宏、長女高鈿、二女高鈴及幼女高鋒亦有現身，神情哀傷。