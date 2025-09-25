樺加沙災後・圖輯｜將軍澳塌樹連連 海濱食肆場面混亂 清理工作展開｜Yahoo

塌樹場面震撼，路過的市民都要影張相紀錄下來。

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港期間，將軍澳昨日（24 日）受到狂風吹襲，多處地方塌樹，越堤浪將大量海水推往海濱，臨海食肆多受重創，滿目瘡痍。

惡劣天氣遠去，市民重投日常生活，風災善後工作亦隨即展開。《Yahoo 新聞》今日（25 日）前往將軍澳海濱一帶，不少倒塌樹木橫臥在行人路和單車徑，市民通行須稍為繞道。

眾多的海濱食肆昨日被越堤浪海侵襲，店內桌椅亂作一團，餐廳負責人和店員今日都忙於清理，要移走沙包，用地拖清走積水，以及重新整理樓面。

途人經過不同塌樹後繼續前行。

樹木橫臥單車徑。

一個屋苑門外的樹木被吹塌，連根拔起。

清潔工今日要接連清理區內亂象。

將軍澳海濱一處行人隧道夾雜沙泥和碎石，圍欄都被沖至該處。

海水和狂風重創了海旁食肆。

餐廳今早開展清理工作。

有餐廳的桌椅被海水沖到東歪西倒，場面混亂。

海旁眾多餐廳都因為風災而重創。

餐廳在災後暫時被圍封。

告示帶提示途人暫時不要前往餐廳。

海濱附近的幼稚園同樣需要善後。