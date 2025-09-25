樺加沙災後・睇片｜九龍灣彩興路中學生遇塌樹 上演另類障礙賽：令我體驗咗返學的樂趣｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港期間，政府部門截至昨晚（24 日）8 時共錄得 1,224 宗塌樹報告。颱風遠去，不少學校今日（25 日）如常上課，但面對重重塌樹，學生返學路上並不簡單。學生「ann.1016._」今早在 Threads 上載片段，指在九龍灣彩興路返學期間，面對行人路有塌樹，完全遮敝了前路，他跟前面幾步之遙的學生要走入塌樹叢中才能繼續前行。片主都不禁表示：「感謝大自然的饋贈，係我翻學之前整咗個冒險樂園，令我體驗咗返學的樂趣」。

片主上載片段後，很快就網民回想起 2018 年熱帶氣旋山竹襲港後，有打工仔在路經重重塌樹當中都要決心返工，場景迅即被網民改圖和瘋傳。

多間學校因塌樹等損毀狀況決定今日取消實體課或停課

另外，今早有網民表示九龍塘喇沙小學有一幅圍牆倒塌，磚頭散落一地，旁邊並且有塌樹。灣仔區的香港華仁書院亦表示，校園內塌樹影響師生通行，決定取消今日實體課；英基學校協會（ESF）旗下學校等亦有類似決定。

【相關報道】

樺加沙災後・睇片｜喇沙小學圍牆倒塌 培道中學停課 港華、眾國際學校今取消實體課｜Yahoo

樺加沙災後・圖輯｜將軍澳塌樹連連 海濱食肆場面混亂 清理工作展開｜Yahoo

學生返學時要走入塌樹叢中。（ann.1016._ @ Threads 片段截圖）