樺加沙災後・睇片｜喇沙小學圍牆倒塌 聖提女、培道停課 港華、多間國際學校今取消實體課｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】樺加沙已經遠離本港，教育局已宣布中小學今日（25 日）恢復上課，不過陸續傳出學校要處理風災善後工作，有特別上課安排。其中，有網民表示九龍塘喇沙小學有一幅圍牆倒塌，磚頭散落一地，旁邊並且有塌樹。灣仔區的香港華仁書院亦表示，校園內塌樹影響師生通行，決定取消今日實體課；英基學校協會（ESF）旗下學校等亦有類似決定。聖士提反女子中學的家長也向《Yahoo新聞》透露，校方安排中一至中五學生今天停課，中六就則為網課。該校校舍本身為法定古蹟。

聖士提反女子中學校舍為法定古蹟。

網民 Alice Chan 今早在社交平台 Threads 上載影片，指樺加沙的破壞力相當強，甚至令「喇沙小學一幅牆冧咗」，「風太勁，乜牆都冧，好彩冇（三隻）小豬喺度！」她並且打趣指，圍牆旁的行人路就是「李小龍事蹟徑」，「依家好貼題：好似俾李小龍踢爛晒啲磚。」

培道中學校舍有損毀、水浸

至於在九龍仔的香港培道中學，校方昨日社交平台發文指校舍出現損毀、水浸及塌樹等情況，為保障學生安全，校方將於周四全力進行清理及維修工作，法團校董會並已批准周四為特別停課日，「請同學留在家中溫習」，目標是確保周五能夠回復安全環境及如常上課。

香港華仁：塌樹封鎖師生出入校園通道

香港華仁書院昨日就在官方網站發告示，指樺加沙造成校園內多棵樹木倒塌，阻塞了車輛通道和學生通道，校方並且需時評估剩餘樹木的狀況，因此指不論教育局會否宣布周四停課，法團校董會已經批准停課決定，老師可能會為學生安排功課，甚至實體課，呼籲家長確保學生查閱電郵，以及在線上完成作業。校方周五為「專業發展日」，學生毋須上課，現時目標是下周一（29 日）恢復實體課。

香港華仁書院公布取消周四實體課安排。

英基學校協會、墨爾文學校周四不上實體課

英基學校協會（ESF）旗下，馬鞍山的啟新書院昨日在社交平台發文，指協會已經決定旗下學校在周四不會進行實體課。啟新書院中學部會在周四進行遙距學習，至於小學部可選擇是否進行網課，書院會在周五恢復實體課。

香港墨爾文國際學校（Malvern College Hong Kong）昨日亦在社交平台發文，表示因為受颱風影響，周四不會進行實體課，家長和學生要準備在當日進行網課。

教育局：絕大部份學校今日順利復課

教育局表示，一直就上課安排與學校保持聯絡，知悉絕大部分學校已於今日順利復課。對於輕微水浸或校舍內塌樹等問題，有關學校已安排工作人員清理和跟進，讓學校可如常復課。至於需要緊急維修的資助學校，教育局已委派工程顧問及承辦商在颱風完結後即時安排維修，包括臨時修葺。按現行機制，如教育局並未宣布學校停課，但個別學校因校舍的損毀情況、區內天氣、道路斜坡或交通情況惡劣等因素，而認為有停課的必要，可徵詢所屬地區的學校發展組意見後決定停課。