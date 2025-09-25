樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙災後・睇片｜喇沙小學圍牆倒塌 聖提女、培道停課 港華、多間國際學校今取消實體課｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】樺加沙已經遠離本港，教育局已宣布中小學今日（25 日）恢復上課，不過陸續傳出學校要處理風災善後工作，有特別上課安排。其中，有網民表示九龍塘喇沙小學有一幅圍牆倒塌，磚頭散落一地，旁邊並且有塌樹。灣仔區的香港華仁書院亦表示，校園內塌樹影響師生通行，決定取消今日實體課；英基學校協會（ESF）旗下學校等亦有類似決定。聖士提反女子中學的家長也向《Yahoo新聞》透露，校方安排中一至中五學生今天停課，中六就則為網課。該校校舍本身為法定古蹟。
網民 Alice Chan 今早在社交平台 Threads 上載影片，指樺加沙的破壞力相當強，甚至令「喇沙小學一幅牆冧咗」，「風太勁，乜牆都冧，好彩冇（三隻）小豬喺度！」她並且打趣指，圍牆旁的行人路就是「李小龍事蹟徑」，「依家好貼題：好似俾李小龍踢爛晒啲磚。」
培道中學校舍有損毀、水浸
至於在九龍仔的香港培道中學，校方昨日社交平台發文指校舍出現損毀、水浸及塌樹等情況，為保障學生安全，校方將於周四全力進行清理及維修工作，法團校董會並已批准周四為特別停課日，「請同學留在家中溫習」，目標是確保周五能夠回復安全環境及如常上課。
香港華仁：塌樹封鎖師生出入校園通道
香港華仁書院昨日就在官方網站發告示，指樺加沙造成校園內多棵樹木倒塌，阻塞了車輛通道和學生通道，校方並且需時評估剩餘樹木的狀況，因此指不論教育局會否宣布周四停課，法團校董會已經批准停課決定，老師可能會為學生安排功課，甚至實體課，呼籲家長確保學生查閱電郵，以及在線上完成作業。校方周五為「專業發展日」，學生毋須上課，現時目標是下周一（29 日）恢復實體課。
英基學校協會、墨爾文學校周四不上實體課
英基學校協會（ESF）旗下，馬鞍山的啟新書院昨日在社交平台發文，指協會已經決定旗下學校在周四不會進行實體課。啟新書院中學部會在周四進行遙距學習，至於小學部可選擇是否進行網課，書院會在周五恢復實體課。
香港墨爾文國際學校（Malvern College Hong Kong）昨日亦在社交平台發文，表示因為受颱風影響，周四不會進行實體課，家長和學生要準備在當日進行網課。
教育局：絕大部份學校今日順利復課
教育局表示，一直就上課安排與學校保持聯絡，知悉絕大部分學校已於今日順利復課。對於輕微水浸或校舍內塌樹等問題，有關學校已安排工作人員清理和跟進，讓學校可如常復課。至於需要緊急維修的資助學校，教育局已委派工程顧問及承辦商在颱風完結後即時安排維修，包括臨時修葺。按現行機制，如教育局並未宣布學校停課，但個別學校因校舍的損毀情況、區內天氣、道路斜坡或交通情況惡劣等因素，而認為有停課的必要，可徵詢所屬地區的學校發展組意見後決定停課。
其他人也在看
樺加沙災後・睇片｜九龍灣彩興路中學生遇塌樹 上演另類障礙賽：令我體驗咗返學的樂趣｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，政府部門截至昨晚（24 日）8 時共錄得 1,224 宗塌樹報告。颱風遠去，不少學校今日（25 日）如常上課，但面對重重塌樹，學生返學路上並不簡單。學生「ann.1016._」今早在 Threads 上載片段，指在九龍灣彩興路返學期間，面對行人路有塌樹，完全遮蔽了前路，他跟前面幾步之遙的學生要走入塌樹叢中才能繼續前行。片主都不禁表示：「感謝大自然的饋贈，喺我翻學之前整咗個冒險樂園，令我體驗咗返學的樂趣」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
CT報告現不雅字眼 醫院致歉病人諒解
【on.cc東網專訊】遼寧省瀋陽市一名病人近日反映，在新民市人民醫院接受電腦斷層掃描（CT Scan）檢查後，在影像報告單中發現「是他X的有及」等不文明用語。on.cc 東網 ・ 8 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
樺加沙打風｜幼稚園上午班及全日班周四停課 小學、中學及夜校將恢復上課︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙遠離本港，港府今日（24 日）晚上表示，因三號熱帶氣旋警告信號預料會維持至 9 月 25 日上午 7 時，教育局宣布，幼稚園上午班及全日班、肢體傷殘兒童學校和智障兒童學校明日將停課。至於幼稚園下午班，當局會在明日公布上課安排。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
東區醫院八旬翁疑認錯人 誤拔另一病人胃喉尿喉 涉傷人被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】東區尤德那打素醫院今（25 日）發生一宗傷人案，一名80多歲老翁將另一病人身上的醫療喉管拔掉，醫護人員立即到場處理，受害人家屬報案求助，老翁涉嫌傷人被捕。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
萬宜水庫東壩旅巴許可證配額未用盡 政府稱會適時檢視
【Now新聞台】運輸及物流局表示，正改善管理西貢東郊野公園以及萬宜水庫東壩的交通安排，適時檢視旅遊巴許可證的配額。 局長陳美寶書面回覆議員質詢，提到通往萬宜水庫東壩的道路屬水務署維修用途通道，大部分路段為單線雙程行車，不適合大量車輛進出，目前周末或公眾假期，每日有三個進出東壩的旅遊巴配額。今年2月至8月，署方共接獲14宗申請，除了兩宗因資料不齊而未獲批之外，其餘申請全數獲批，可見相關配額尚未盡用。她表示，為確保郊野公園旅遊可持續發展以及顧及旅客體驗，會再因應情況檢視安排。#要聞now.com 新聞 ・ 40 分鐘前
澳洲青年峇里身亡 心臟失蹤兩月後送回 家屬未能確認屬於死者 涉事醫院否認盜竊器官︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲 23 歲男子拜倫（Byron Haddow）今年 5 月 26 日在峇里度假時被發現身亡，遺體遣返昆士蘭後被揭發缺少心臟，引發澳洲政府要求印尼交代。涉事醫院「Prof Ngoerah hospital」否認盜竊器官，強調檢驗完全是依法進行。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
樺加沙災後・圖輯｜將軍澳塌樹連連 海濱食肆場面混亂 清理工作展開｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，將軍澳昨日（24 日）受到狂風吹襲，多處地方塌樹，越堤浪將大量海水推往海濱，臨海食肆多受重創，滿目瘡痍。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
打風期間被扣假？ 孫玉菡：無理扣假屬違法 僱主應體諒員工｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙日前吹襲香港，有餐廳被指安排暫停營業但要求員工以例假補償，引起社會對惡劣天氣下僱員權益的關注。勞工及福利局局長孫玉菡今（25 日）在回應立法會議員質詢時指，《僱傭條例》列明，僱主不可用僱員的年假、法定假日或休息日，抵銷因惡劣天氣或「極端情況」下僱員未能上班的時間，如無合理辯解屬違法。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
颱風殺到前成功「甩身」 杏花邨全海景三房1,250萬元成交 持貨逾三十年勁賺1,130萬升逾9倍｜38年前賣樓廣告突然瘋傳
每逢颱風襲港，港島東沿海一帶都成為焦點。杏花邨一名業主就趁超強颱風「樺加沙」來襲前，以1,250萬元成沽出一個對正「水浸黑點」海濱長廊的單位，成功「甩身」。28Hse.com ・ 6 小時前
以巴戰爭｜悉尼親巴示威者受襲爆眼 右眼恐永久失明 警員被控襲擊罪｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】澳洲新南威爾斯州一名警員被指今年 6 月在悉尼一場親巴勒斯坦示威中，對 35歲示威者、曾代表綠黨參選聯邦議員Hannah Thomas 使用過度武力，導致她右眼嚴重受傷，需接受數次手術。新州警方周二證實，該名 33 歲警員正接受調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
配合新田科技城第一期建造工程 新田足球場下周四起永久關閉
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署今日（9月25日）宣布，為配合新田科技城第一期的建造工程，新田足球場現址將於下星期四（10月2日）起永久關閉。日後新田科技城將預留土地興建康樂設施，供市民使用。其間市民可使用元朗區內的同類型設施。on.cc 東網 ・ 8 小時前
幼師驗出地中海貧血基因 涉瞞報被炒
【on.cc東網專訊】福建省廈門市海滄區教育局下屬幼兒園教師林芳（化名）近日被當局以患有地中海貧血、體檢中隱瞞貧血病史為由通知解聘。惟她自認從不貧血，不存在未如實填報「貧血」問題，要求復核解聘決定。內媒周三（24日）報道，廈門已有多名求職者在教師招聘中因有「地貧on.cc 東網 ・ 7 小時前
樺加沙打風︱25 歲司機協調同業 接送 150 名醫護出入醫院 否認假義載牟利︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，暴風雨下大部分市民留在家中避險，但 25 歲搬運公司負責人 Anson 卻駕駛貨車及私家車，在險惡環境中接送醫護及消防人員往返醫院與住所。他坦言，雖然風勢猛烈、沿途不時遇上塌樹與水浸，但仍希望盡力確保前線人員能安全返工或回家。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
天文台：強雷雨區正逐漸靠近 可能未來兩三小時影響本港｜Yahoo
天文台今日（25 日）早上 10 時 45 分發出特別天氣提示，指位於香港東南海域的強雷雨區正逐漸靠近，可能會在未來兩三小時影響本港。市民請提高警惕。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
樺加沙打風｜兩女子被指帶小童海怡半島觀浪 涉疏忽照顧兒童被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港期間，當局多番勸諭，仍有人到岸邊觀浪，保安局局長鄧炳強今早（25日）在電台訪問表示，會研究家長帶同子女觀浪，是否構成疏忽照顧兒童。據了解，警方下午拘捕兩名女子，涉帶小童海怡半島觀浪，正調查是否涉及疏忽照顧兒童。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
「殺局」逾25載 市政局還魂？
【on.cc東網專訊】政府在1999年底取消市政局及區域市政局，「殺局」逾25年「還魂」？on.cc 東網 ・ 7 小時前
加拿大養殖場爆禽流感 400 鴕鳥恐被殺 場主法律抗爭 當局暫緩撲殺令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】加拿大最高法院昨日（24 日）下令，暫緩英屬哥倫比亞省一個鴕鳥養殖場近 400 隻鴕鳥的撲殺計劃，原因是養殖場業主就當局的撲殺命令提出上訴。事件起因於去年 12 月，該場爆發禽流感，已有 69 隻鴕鳥死亡，加拿大食品檢驗局（CFIA）隨後下令撲殺所有鴕鳥。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
「 從鎮壓中解放的象徵」ONE PIECE 海賊旗飄揚各地抗爭前線
由意大利的聲援巴勒斯坦示威到菲律賓的反貪腐抗爭，由印尼北雅加達到整個法國的街頭，都有日本漫畫《ONE PIECE》（海賊王）的旗幟在飄揚。有訴求的地方，就有海賊旗的蹤影。外媒報道形容，海賊旗已成為 Z 世代抗命與希望的象徵。Yahoo新聞 ・ 22 小時前