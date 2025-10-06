樺加沙災後將軍澳海濱食肆中秋仍未復業 山竹之後政府做了甚麼？

將軍澳南海濱長廊有最少七間食肆被超強颱風樺加沙摧毀，其中六間至今日（6 日）中秋仍未復業。 （Yahoo 新聞記者攝）

今日（6 日）中秋，將軍澳海濱沿岸食肆卻一片死寂。受超強颱風樺加沙蹂躪，該區最少有七間食肆被迫停業，兩星期過去，至今僅一間復業。剛復業的咖啡室負責人期望，政府汲取經驗，往後向海邊商戶提供多一點保護抵禦極端天氣。其實早在 2018 年超強颱風山竹襲港之後，西貢區議會已促請政府在將軍澳加建離岸防波堤，結果政府以加建擋浪牆應對，最終受不住樺加沙的考驗。最近再有土木工程專家倡議興建離岸防波堤，土木工程拓署回覆《Yahoo 新聞》查詢時，對加建防波堤不置可否，僅稱會在實際可行的情況下制訂務實的改善措施，考慮因素包括現場環境的局限、成本效益、對水陸交通、環境和社會的影響等。

咖啡室復業 「好似被人遺忘咗」

位於樺加沙重災區將軍澳南海濱長廊西端的 Urban Coffee Roaster 剛好趕得及在中秋復業，記者今日到訪時，員工還在清理門前塌樹和雜物。咖啡室一角仍封上木板，因為被海浪沖毀的玻璃仍需時更換。收銀台旁邊的厨房，房門被拆下，放在一旁。「因為個雪櫃冧咗，頂住度門，要拆開先入到去。」店舖經理蘇先生說。

9 月 24 日清晨時分，樺加沙帶來的風暴潮進襲將軍澳海濱，蘇先生從 CCTV 中目擊海浪湧入咖啡室。至日間風勢稍緩時，他和老闆返回咖啡室觀察，發現大門已被破開，室內所有桌椅雜物一片狼藉。從牆身痕跡可見，海水當時一度浸到小腿高度。海浪把所有雜物帶入咖啡室，「冇諗過廁所裏面都有一堆樹枝」。

位於將軍澳南海濱長廊西端的 Urban Coffee Roaster 在樺加沙襲港當日，被海浪帶來的雜物摧毀咖啡室內的傢俬擺設。 （受訪者提供）

咖啡室的玻璃門被風暴潮推倒。 （受訪者提供）

店舖經理蘇先生解釋，廚房雪櫃被海浪推倒，頂着房門，他們唯有強行拆下房門放在一旁。 （Yahoo 新聞記者攝）

玻璃被毀，需要在窗外加上木板保護。 （Yahoo 新聞記者攝）

他們估計，颱風對咖啡室造成三、四百萬元損失。「我們大約停業咗兩星期，主要係清洗同裝修。要換走食材、器材同傢俬，所有傢俬都浸過海水，海水嘅味道好難聞。然後供電上要重新拉線。」蘇先生引述街坊說，山竹那次，這裏也沒有如此嚴重。 Urban Coffee Roaster 已經是災後最早復業的一間食肆，海濱長廊還有最少六間食肆封上圍板，停業至今。

土拓署 2017 年稱海堤足以抵禦極端天氣

蘇先生形容幾間對海的食肆完全沒有遮擋，「好似被人遺忘咗」。他說樺加沙逼近前已做了預防水浸措施，在門前堆放沙包、封上門窗，但結果徒勞無功。其實該咖啡室對出的海邊已築有擋浪牆，但未能抵禦今次風暴潮。蘇先生期望，相關部門汲取今次經驗，往後提供多一點措施預防類似災難再次發生，「因為始終係一個頗大嘅隱患」。他們亦希望業主能夠體恤商戶，酌量減租。

將軍澳海濱長廊已非首次遇上風暴潮，2018 年 9 月，超強颱風山竹來襲，嚴重破壞了長廊設施，同樣有地面的食肆被海浪沖毀。該條海濱長廊於 2013 年啟用，2017 年 12 月，土木工程拓展署回覆西貢區議會地區設施管理委員會指，根據研究顯示，該海堤整體設計合乎標準，足以抵禦極端天氣下的海浪沖擊，保護現有海岸。結果九個月後，海堤設施就被山竹摧毀。

2018 年山竹襲港後，將軍澳南海濱長廊欄杆被毀。 （發展局圖片）

將軍澳南海濱長廊在 2020 年完成海堤改善工程，把原來的欄杆更換成混凝土擋浪牆。 （發展局圖片）

山竹風災之後，西貢區議會動議促請政府在海濱長廊對出興建離岸防波堤，動議文件指出：「2014 年的颱風海鷗﹑2017 年的天鴿﹑2018 年的山竹，政府部門掉以輕心，拒納諫言，一次風災所造成的影響只是意外﹑第二次做得不夠好是疏忽，第三次就是明知故犯，沒有亡羊補牢。」

2020 年發展局稱擋浪牆為了減低越堤浪威脅

土木工程拓展署當年回覆區議會指，相關部門正為公園及長廊的整體佈局作出檢討，制訂改善措施，包括加建擋浪牆，以加強對海濱設施的保護能力。土木工程拓展署亦將開展顧問研究， 全面檢視沿海較低窪或當風地點的情況，以及進行相關的風暴潮和風浪研究，以評估極端天氣的影響，政府會根據研究結果制訂合適的防禦措施。

土拓署最終沒有興建離岸防波堤，而是在原有沿岸海堤上加建一條長約六百米、高約 1.1 米的擋浪牆，工程在 2020 年風季前完成，時任發展局局長黃偉綸在「局長隨筆」網誌上引述土拓署稱，擋浪牆的作用是減低越堤浪對沿岸居民及設施的威脅。結果，上月樺加沙來襲時，擋浪牆未能防止風暴潮摧毀海濱長廊設施及商舖。

將軍澳南海濱長廊其中一間食肆被風暴潮破壞的 CCTV 錄像片段。

將軍澳南海濱長廊行人隧道一度被海水及泥沙淹浸。

另一間被嚴重破壞的將軍澳南海濱食肆，圖為風災翌日情況。

西貢區議會曾於 2018 年山竹風災後促請政府在將軍澳興建離岸防波堤。圖為近年完成改善工程的香港仔避風塘防波堤。 （土木工程拓展署圖片）

為甚麼當年土拓署否決興建防波堤呢？當年提出加建防波堤動議的西貢區議員張展鵬憶述，「我記得部門話當時山竹係百年一遇，因為當時極端天氣唔係咁普遍，所以佢地當時係衡工量值；因為如果你要做防波堤，當然會有很多考慮，成本或者要做前期的研究之類。當時我當然覺得失望，但冇辦法。」

「過去數年 1.1 米擋浪牆發揮了關鍵作用」

張展鵬說，擋浪牆並非完全沒有作用，過去七年多次風暴中也提供了保護作用。但他認為，隨着極端天氣越來越頻繁，離岸防波堤仍是值得考慮，「我個人覺得一勞永逸嘅方案當然係好嘅，當時要快，因為都怕未來又有類似嘅颱風，所以先做個擋浪牆。但其實做個防浪牆都唔代表唔需要做防波提」。

今次樺加沙襲港後，有專家重提興建防波堤。香港工程師學會前會長、土力工程處前處長陳健碩接受傳媒訪問時建議政府研討在部分沿海範圍加設防波堤，以吸收海浪的能量，減低風暴潮帶來的破壞。

為何政府沒有興建離岸防波堤？土拓署給《Yahoo 新聞》的回覆沒有直接提供答案。該署指出，為應對極端天氣引致海水淹浸沿岸地區的風險，本港的海岸設計及管理加入了多項元素及多道防線，以強化應對風浪能力，同時兼顧市民日常享用海濱的需求。就將軍澳南海濱而言，沿岸的斜面海堤設計能有助消耗部分波浪的能量，而海濱長廊在颱風期間亦會用作與內陸建築物之間的緩衝。

樺加沙帶來的風暴潮威力強勁，將軍澳南海濱長廊上的金屬告示牌被扭曲。 （yahoo 新聞記者攝）

風暴過後至今已兩星期，將軍澳南海濱長廊仍有部分被毀設施未完成修補。 （Yahoo 新聞記者攝）

樺加沙襲港期間，越堤浪翻過離海平面五米的擋浪牆，破壞行人路地磚。 （Yahoo 新聞記者攝）

土拓署續稱，汲取 2018 年超強颱風山竹的經驗，建築署加固了在海濱長廊上的行人磚，而土木工程拓展署亦已於 2019 年在將軍澳海濱公園完成加建約 600 米長及約 1.1 米高的擋浪牆，以減低風暴期間越堤浪對沿岸設施的威脅。現有沿岸擋浪牆已高於平均海平面超過 5 米，在過去數年，颱風襲港期間，有關擋浪牆發揮了關鍵的作用。

擋浪牆內加建擋水牆

未來政府會否興建離岸防波堤？土拓署亦無直接回應。該署稱，署方會持續檢視需要採取措施的海岸位置，提升防浪設施的設計標準，和更新海岸防護系統，以有效和科學方式應對水浸風險，同時考慮國際和本地氣候數據，並汲取每次應對颱風或極端天氣事件的經驗，按需要加強海濱和沿岸設施抵禦風浪的能力。

土拓署續稱，署方會在實際可行的情況下制訂務實的改善措施，包括考慮不同因素，例如現場環境的局限、成本效益、對水陸交通、環境和社會的影響等。署方亦留意到國際間在投入資源建設非常大型的防護設施前，普遍會先考慮透過適應、應變、管理的綜合策略管理有關風險，例如應用多層保護的設計配合管理措施，以緩減沿岸水浸風險和減輕水浸帶來的影響。

因應此原則，土拓署表示會在現有沿岸擋浪牆外，在將軍澳南海濱較內陸位置(單車徑和花槽旁)加建擋水牆，多加一層防線進一步減少海水湧入內陸，工程預計在 2026 年完成。經過今次超強颱風樺加沙之後，政府亦會與地區持份者就設施安排(如充氣式的擋水設施等)保持溝通，並繼續在惡劣天氣期間於有關地區執行行動計劃。