中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
樺加沙災後將軍澳海濱食肆中秋仍未復業 山竹之後政府做了甚麼？
今日（6 日）中秋，將軍澳海濱沿岸食肆卻一片死寂。受超強颱風樺加沙蹂躪，該區最少有七間食肆被迫停業，兩星期過去，至今僅一間復業。剛復業的咖啡室負責人期望，政府汲取經驗，往後向海邊商戶提供多一點保護抵禦極端天氣。其實早在 2018 年超強颱風山竹襲港之後，西貢區議會已促請政府在將軍澳加建離岸防波堤，結果政府以加建擋浪牆應對，最終受不住樺加沙的考驗。最近再有土木工程專家倡議興建離岸防波堤，土木工程拓署回覆《Yahoo 新聞》查詢時，對加建防波堤不置可否，僅稱會在實際可行的情況下制訂務實的改善措施，考慮因素包括現場環境的局限、成本效益、對水陸交通、環境和社會的影響等。
咖啡室復業 「好似被人遺忘咗」
位於樺加沙重災區將軍澳南海濱長廊西端的 Urban Coffee Roaster 剛好趕得及在中秋復業，記者今日到訪時，員工還在清理門前塌樹和雜物。咖啡室一角仍封上木板，因為被海浪沖毀的玻璃仍需時更換。收銀台旁邊的厨房，房門被拆下，放在一旁。「因為個雪櫃冧咗，頂住度門，要拆開先入到去。」店舖經理蘇先生說。
9 月 24 日清晨時分，樺加沙帶來的風暴潮進襲將軍澳海濱，蘇先生從 CCTV 中目擊海浪湧入咖啡室。至日間風勢稍緩時，他和老闆返回咖啡室觀察，發現大門已被破開，室內所有桌椅雜物一片狼藉。從牆身痕跡可見，海水當時一度浸到小腿高度。海浪把所有雜物帶入咖啡室，「冇諗過廁所裏面都有一堆樹枝」。
他們估計，颱風對咖啡室造成三、四百萬元損失。「我們大約停業咗兩星期，主要係清洗同裝修。要換走食材、器材同傢俬，所有傢俬都浸過海水，海水嘅味道好難聞。然後供電上要重新拉線。」蘇先生引述街坊說，山竹那次，這裏也沒有如此嚴重。 Urban Coffee Roaster 已經是災後最早復業的一間食肆，海濱長廊還有最少六間食肆封上圍板，停業至今。
土拓署 2017 年稱海堤足以抵禦極端天氣
蘇先生形容幾間對海的食肆完全沒有遮擋，「好似被人遺忘咗」。他說樺加沙逼近前已做了預防水浸措施，在門前堆放沙包、封上門窗，但結果徒勞無功。其實該咖啡室對出的海邊已築有擋浪牆，但未能抵禦今次風暴潮。蘇先生期望，相關部門汲取今次經驗，往後提供多一點措施預防類似災難再次發生，「因為始終係一個頗大嘅隱患」。他們亦希望業主能夠體恤商戶，酌量減租。
將軍澳海濱長廊已非首次遇上風暴潮，2018 年 9 月，超強颱風山竹來襲，嚴重破壞了長廊設施，同樣有地面的食肆被海浪沖毀。該條海濱長廊於 2013 年啟用，2017 年 12 月，土木工程拓展署回覆西貢區議會地區設施管理委員會指，根據研究顯示，該海堤整體設計合乎標準，足以抵禦極端天氣下的海浪沖擊，保護現有海岸。結果九個月後，海堤設施就被山竹摧毀。
山竹風災之後，西貢區議會動議促請政府在海濱長廊對出興建離岸防波堤，動議文件指出：「2014 年的颱風海鷗﹑2017 年的天鴿﹑2018 年的山竹，政府部門掉以輕心，拒納諫言，一次風災所造成的影響只是意外﹑第二次做得不夠好是疏忽，第三次就是明知故犯，沒有亡羊補牢。」
2020 年發展局稱擋浪牆為了減低越堤浪威脅
土木工程拓展署當年回覆區議會指，相關部門正為公園及長廊的整體佈局作出檢討，制訂改善措施，包括加建擋浪牆，以加強對海濱設施的保護能力。土木工程拓展署亦將開展顧問研究， 全面檢視沿海較低窪或當風地點的情況，以及進行相關的風暴潮和風浪研究，以評估極端天氣的影響，政府會根據研究結果制訂合適的防禦措施。
土拓署最終沒有興建離岸防波堤，而是在原有沿岸海堤上加建一條長約六百米、高約 1.1 米的擋浪牆，工程在 2020 年風季前完成，時任發展局局長黃偉綸在「局長隨筆」網誌上引述土拓署稱，擋浪牆的作用是減低越堤浪對沿岸居民及設施的威脅。結果，上月樺加沙來襲時，擋浪牆未能防止風暴潮摧毀海濱長廊設施及商舖。
為甚麼當年土拓署否決興建防波堤呢？當年提出加建防波堤動議的西貢區議員張展鵬憶述，「我記得部門話當時山竹係百年一遇，因為當時極端天氣唔係咁普遍，所以佢地當時係衡工量值；因為如果你要做防波堤，當然會有很多考慮，成本或者要做前期的研究之類。當時我當然覺得失望，但冇辦法。」
「過去數年 1.1 米擋浪牆發揮了關鍵作用」
張展鵬說，擋浪牆並非完全沒有作用，過去七年多次風暴中也提供了保護作用。但他認為，隨着極端天氣越來越頻繁，離岸防波堤仍是值得考慮，「我個人覺得一勞永逸嘅方案當然係好嘅，當時要快，因為都怕未來又有類似嘅颱風，所以先做個擋浪牆。但其實做個防浪牆都唔代表唔需要做防波提」。
今次樺加沙襲港後，有專家重提興建防波堤。香港工程師學會前會長、土力工程處前處長陳健碩接受傳媒訪問時建議政府研討在部分沿海範圍加設防波堤，以吸收海浪的能量，減低風暴潮帶來的破壞。
為何政府沒有興建離岸防波堤？土拓署給《Yahoo 新聞》的回覆沒有直接提供答案。該署指出，為應對極端天氣引致海水淹浸沿岸地區的風險，本港的海岸設計及管理加入了多項元素及多道防線，以強化應對風浪能力，同時兼顧市民日常享用海濱的需求。就將軍澳南海濱而言，沿岸的斜面海堤設計能有助消耗部分波浪的能量，而海濱長廊在颱風期間亦會用作與內陸建築物之間的緩衝。
土拓署續稱，汲取 2018 年超強颱風山竹的經驗，建築署加固了在海濱長廊上的行人磚，而土木工程拓展署亦已於 2019 年在將軍澳海濱公園完成加建約 600 米長及約 1.1 米高的擋浪牆，以減低風暴期間越堤浪對沿岸設施的威脅。現有沿岸擋浪牆已高於平均海平面超過 5 米，在過去數年，颱風襲港期間，有關擋浪牆發揮了關鍵的作用。
擋浪牆內加建擋水牆
未來政府會否興建離岸防波堤？土拓署亦無直接回應。該署稱，署方會持續檢視需要採取措施的海岸位置，提升防浪設施的設計標準，和更新海岸防護系統，以有效和科學方式應對水浸風險，同時考慮國際和本地氣候數據，並汲取每次應對颱風或極端天氣事件的經驗，按需要加強海濱和沿岸設施抵禦風浪的能力。
土拓署續稱，署方會在實際可行的情況下制訂務實的改善措施，包括考慮不同因素，例如現場環境的局限、成本效益、對水陸交通、環境和社會的影響等。署方亦留意到國際間在投入資源建設非常大型的防護設施前，普遍會先考慮透過適應、應變、管理的綜合策略管理有關風險，例如應用多層保護的設計配合管理措施，以緩減沿岸水浸風險和減輕水浸帶來的影響。
因應此原則，土拓署表示會在現有沿岸擋浪牆外，在將軍澳南海濱較內陸位置(單車徑和花槽旁)加建擋水牆，多加一層防線進一步減少海水湧入內陸，工程預計在 2026 年完成。經過今次超強颱風樺加沙之後，政府亦會與地區持份者就設施安排(如充氣式的擋水設施等)保持溝通，並繼續在惡劣天氣期間於有關地區執行行動計劃。
其他人也在看
颱風麥德姆逼近 廣東省湛江市對全市實行「五停」指令
根據一份政府通告，隨著颱風「麥德姆」逼近，廣東省湛江市計畫於10月4日起在湛江市全域範圍內分批次採取「五停」措施即：停課、停工、停產、停運、停業。Bloomberg ・ 2 天前
菲律賓宿霧6.9級強震｜主要旅遊景點有無影響？觀光設施與交通運作如何？即睇菲律賓觀光部說法
菲律賓宿霧（Cebu）外海於9月30日晚發生規模6.9級強震，造成當地停電、建築物倒塌及供水嚴重短缺，罹難人數不斷上升，重創宿霧北部地區。究竟震央距離宿霧主要旅遊景點及宿霧國際機場有幾遠？有否影響當地觀光設施與交通運作？一齊睇睇菲律賓觀光部的說明！Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
謝展寰：非放棄或取消垃圾收費 日後視乎需要及條件再考慮
政府繼續暫緩垃圾收費。環境及生態局局長謝展寰表示,不是放棄或取消垃圾收費,日後會視乎需要及條件再作考慮。infocast ・ 2 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 11 小時前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 11 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
避開「高息股陷阱」 揀高息股收息都要有技巧
買高息股，都係想有一份穩定收益。市場上有咁多隻收息股，有啲又話有8厘息，有啲又或派特別息，究竟應該點揀好？高息係咪就係好？派特別息係咪特別好？投資賺錢當然唔係咁簡單，以下我哋一齊睇下揀高息股有咩技巧。Yahoo財經 ・ 7 小時前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
Instagram 15歲：我們為打卡付出了多少代價？
Instagram踏入15周年，已融入日常生活，亦悄然改變消費模式。九成用戶追蹤品牌，時裝、美容及家居產品最受歡迎。Z世代和千禧世代特別受影響，反映社交媒體與消費界線日漸模糊⋯⋯Yahoo財經 ・ 5 小時前
AMD盤前急升 OpenAI有望入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 2 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 14 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 7 小時前