樺加沙災後｜本土研究社自家風災地圖 屯門大量塌樹 富麗敦將軍澳南突顯臨海風險｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港期間，本土研究社持續收集各區風災資訊及報料，並在 Google 地圖展示災害位置。本研表示，截至前晚（24 日）8 時，已累計記錄 230 宗各類災情，其中以塌樹和水浸最多，分別有 96 宗和 69 宗，至於構築物倒塌或受損亦有 40 宗。本研指出，部份過往備受政府和市民關注的「災害黑點」損失未如預期嚴重，相信跟事先充足準備有關，但未獲足夠關注的地點就有較為嚴重災情，顯示防災意識仍有待加強。

分區災情方面，依次序最多的是包括將軍澳在內的西貢區，有 28 宗，屯門區和東區亦分別有 26 宗和 22 宗。西貢區和東區的災情主要源於水浸，至於屯門區就因為有大量塌樹而「跑出」。

市區較遲起風亦爆發災情 大樹根部瘦弱

本研回顧，本港第一波受災的地區主要是港島南區、杏花村和將軍澳，大浪比狂風更早到達，造成多處水浸。到了本港轉吹偏東風後，新界及九龍陸續爆發災情，包括大量塌樹、龍翔道近斧山道等地點最少 3 個天橋蓋被吹走、還有爆玻璃、紅磡躉船撞向岸邊、棚架倒塌等事件。

至於愛民邨的半世紀印度榕被吹至連根拔起，本研指從其他地區塌樹照片中都觀察到即使是大樹，樹根部份都相當瘦弱，相信跟根部缺乏生長位置有關，隨着風暴在氣候變化後愈趨頻繁，都市綠化設計有改變的需要。

建議城市規劃考慮東南風潛在巨浪影響

對於越堤浪和風暴潮，本研提到富麗敦海洋公園酒店和將軍澳南海濱的災情，凸顯了在風災期間，任何臨海尤其是向南和向東南的城市建築物，因較少地形遮蔽而有大機會受到風暴潮和大浪破壞，本研呼籲未來的城市發展規劃要有所注意。

根據政府數字，截至周三晚上 8 時，政府 1823 電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到 718 宗、498 宗和 8 宗塌樹報告，渠務署確認 22 宗水浸個案；土木工程拓展署收到 4 宗山泥傾瀉報告；醫院管理局表示，有 59 名男子和 42 名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。