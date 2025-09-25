樺加沙災後｜柴灣地鐵站外「市政局」標誌再現 成龍24年前電影《特務迷城》海報「出土」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙過境，巨浪爆門、樹塌路淹，同時揭露城市一些往事。在柴灣地鐵站對開的休憩處，有人發現一個報時間溫度的顯示牌上，「康樂文化事務署」標誌被吹跌，露出 1999 年已被「殺局」的「市政局（Urban Council）」牌；在紅磡海底隧道出口，最外層的廣告被強風吹走後，露出的是成龍24年前電影《特務迷城》海報，成為風暴期間「限時」放映。

柴灣地鐵站對開出現1999年已消失的「市政局（Urban Council）」標誌

市政「洋紫荊」再現柴灣

在柴灣寧富街、地鐵站對開位置，昨日一個報時間溫度的顯示牌，驟然出現「市政局」字樣，彷如時光倒流。市政局在 1883 年開始運作，後來成員改以民選方式產生，自1985年主管地區的食物衞生、文娛康樂政策，香港市花洋紫荊，正是由市政局於1964年提議設立及進行甄選，亦同樣用作該局標誌。

1999年時任董建華政府欲收回相關決策權，成立「食物環境衞生署」和「康樂及文化事務署」，市政局遂於1999年12月31日起被廢除，市政局的洋紫荊花圖案標誌亦從此消失。

《Yahoo 新聞》今日到場發現，有康文署承辦商人員已將「康樂文化事務署」標誌牌重新掛上，吸引不少途人旁觀。

有政府承辦商人員今（25 日）在場重新掛上「康樂文化事務署」標誌牌

人員今（25 日）在場重新掛上「康樂文化事務署」標誌牌，不少途人圍觀

風暴過後「市政局」再現

工人將「康樂文化事務署」標誌牌重新裝上

工人將「康樂文化事務署」標誌牌重新裝上

海底隧道紅磡入囗重現《特務迷城》

在紅磡海底隧道出口，巨型廣告牌的外層被強風吹走，露出成龍2001年主演的賀歲片《特務迷城》宣傳海報，由嘉禾出品，號稱「耗資 2 億鉅製」。

不過這幅《特務迷城》並非首次再現，2018年超強颱風山竹襲港期間，同一位置的廣告牌也曾被強風吹破，當時已曾有人發現這幅海報，成為颱風限定的景象。