樺加沙襲港政府未頒布「極端情況」｜阿里夥英偉達推實體 AI｜林欣彤疑醫院開 LIVE 高呼「你想殺死我」｜9 月 24 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 24 日（星期三）。明日本港多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大；東至東南風達強風程度，離岸及高地一度烈風，海面有大浪及湧浪，日間氣溫約 25 至 29 度；最高紫外線指數約 2，屬低。隨着「樺加沙」遠離、但外圍雨帶仍影響廣東沿岸，未來一兩日驟雨減少、天色好轉；熱帶氣旋「博羅依」料移向南海後續橫過中南部海域，下週中後期沿岸天色大致良好。
【今日重點新聞】
樺加沙打風｜「極端情況」未頒布 政府料改發三號風球時「市面基本復常」｜Yahoo
【Yahoo 新聞】超強颱風「樺加沙」在多區致塌樹、水浸及山泥傾瀉。政務司司長陳國基主持的應對極端天氣督導委員會表示，各部門已提早展開善後，加快清理主幹道及主要巴士路線障礙；按目前評估，天文台改發三號強風信號時，各主要道路及公共交通可恢復通行，市面基本復常。當局提醒風暴雖遠離，本港天氣仍不穩，市民須留意最新訊息。
樺加沙打風｜襲港時整體風力較山竹弱 與天鴿、蘇拉及韋帕相若 參考測風站風力「八中四」｜Yahoo
【Yahoo 新聞】天文台發表「天氣隨筆」，指「樺加沙」吹襲期間整體風力與 2017 年「天鴿」、 2023 年「蘇拉」及今年「韋帕」相若，較 2018 年「山竹」弱。按 8 個參考測風站數據，長洲、赤鱲角、流浮山及西貢錄得烈風或以上風力，符合「八中四」原則，長洲更錄得持續颶風。天文台稱樺加沙略偏西路徑掠過，其眼壁最大風區與香港擦身而過，否則破壞或更嚴重；其中心最高持續風速約每小時 230 公里，是今年至今區內最強熱帶氣旋之一。
樺加沙打風・睇片｜將軍澳海濱男子十號波遇大浪仍不避 岸邊打卡市民迅即被浪撲倒｜Yahoo
【Yahoo 新聞】「樺加沙」逐漸遠離時本港轉吹東南風，將軍澳受地形影響湧浪特強。有片段所見，一名男子在「將軍澳南梯台」附近徘徊未即時撤離，期間巨浪多次撲岸；另有媒體拍得疑似同一男子在長椅近距離觀浪。資料顯示該處屬公眾登岸梯級，部分位置無欄杆，風暴期間更顯危險。
【今日重點財經新聞】
【AASTOCKS】阿里（ 9988.HK／ BABA ）於「 2025 阿里雲棲大會」宣布與英偉達（ NVDA ）展開「實體人工智能（Physical AI）」合作，涵蓋數據合成處理、模型訓練、環境仿真強化學習及模型驗證測試等。英偉達指，實體 AI 旨在讓機械人、自動駕駛與智能空間等自主系統在現實世界中感知與執行複雜動作，需配合高擬真模擬環境作安全可控訓練。
據報多間大行增加在港人手 渣打(02888.HK)已招聘10名高管
【AASTOCKS】外電引述知情人士稱，多間國際銀行在港增聘以應付銀行及財富管理需求，包括德意志銀行、摩根大通、渣打（ 02888.HK ）、花旗及星展。渣打年內已有約 10 名高級人員加入並有全球主管調任來港；摩根大通今年在港增聘 16 位董事總經理；德銀過去兩年調配約 50 人赴港並擴大交易團隊規模約 10% 。分析指隨內地企業離岸融資增加，本港金融業受帶動；上半年在港 IPO 申請數量創新高。
颱風樺加沙｜盤點7次「惡劣天氣不停市」 恒指跌多過升？平均成交有縮減？
【am730】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台周三(24日)凌晨發出十號颶風信號。然而，根據港交所自去年9月實施俗稱「打風不停市」的惡劣天氣交易安排後，港股市場如常運作。此次不但是第7次啟動該機制，更是首次在十號風球下開市。本文整合過去7次惡劣天氣下的恒生指數表現，分析市況究竟升多還是跌多，以見恒生指數的走勢和強弱。
【今日重點娛樂新聞】
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
【Yahoo 娛樂圈】《超級巨聲 2》出身的林欣彤（ Mag ）凌晨在英國疑於醫院開 IG LIVE，言語激動，引發網民關注。其經理人回應指，林現身英國、安全無礙，因擔心母親及愛犬、原擬風暴前返港但未能成行而情緒激動，遂安排入急症室觀察。
【Yahoo 娛樂圈】蘇永康原定 10 月在浙江溫州舉行個唱並展開宣傳，惟有網民重提其 23 年前在台灣涉毒舊事並向當局舉報；據報個唱門票已於內地售票網下架，官媒《人民網》亦發文關注。蘇永康晚上在社交平台三度致歉稱「對不起」，事件持續發酵。（更新時間 上午 9:38）
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
【Yahoo 娛樂圈】堪輿學家蘇民峰常與太太外遊，近日於「樺加沙」襲港前赴美，並分享乘搭頭等艙及機場貴賓室相片，被網民質疑「唔做善事」。他其後發長文回應，強調做善事不必張揚，反駁相關指控。（更新時間 下午 5:51）
