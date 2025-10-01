樺加沙襲港逾千宗塌樹 環保署樹木臨時處理點加快善後(湯偉圓報道)

【Now新聞台】超強颱風樺加沙造成至少1200宗塌樹，環保署在沙田及青衣成立樹木臨時處理點，加快善後工作。

「風王」樺加沙襲港帶來狂風暴雨，不少樹木都被連根拔起，造成過千宗塌樹。

因應被吹毀的樹木比以往多，環保署啟動應急機制，成立樹木臨時處理點，堆積如山的林木按照大小分類，再陸續運到木材破碎機，即使是這麼大的樹幹，只需要幾秒鐘，轉眼間就化成木碎。

環保署稱，截至周一，三個堆填區以及園林廢物回收中心Y Park已收集至少1200公噸塌樹物料。

廣告 廣告

環保署首席環境保護主任賴峻傑：「雖然堆填區有三個，但位置都比較不接近市區，就算Y Park都在龍鼓上灘，都不是接近市區，所以如果要加速清理，部門如果要長途跋涉運過去，其實車程浪費很多時間，我們特意選擇在沙田及青衣，在市區內，這兩個地點方便政府工程車輛不需要長途跋涉進入堆填區，來到這裡放下樹木已經馬上去其他地方再收集，就可以加速收集進度。」

這些體積較大的樹木有較高的回收價值，會收集起來運到Y Park製成木板及木方等，日後會再製成木家俬。

署方又稱，歡迎有興趣的市民到Y Park登記領取木材或再生木製品。

#要聞