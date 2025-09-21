樺加沙襲港．不斷更新｜天文台周一中午前後發出一號戒備信號 馬會取消周三夜馬

【Now新聞台】(18:54)樺加沙逼近，馬會取消周三夜馬。

(17:18)中央氣象台形容樺加沙成今年西北太平洋最強「風王」，廣東氣象部門籲做好巨災防禦準備。

(16:25)天文台表示，按照現前預測，超強颱風樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在星期一中午前後發出一號戒備信號。

樺加沙環流廣闊，雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪。星期二稍後天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。

由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。

(15:03)教育局明日稍後時間公布有關周二學校上課及小一自行分配學位交表安排。

#要聞