樺加沙襲港︱《中年2》顏米羔西九騷宣布延期

【on.cc東網專訊】風王「樺加沙」襲港，天文台於今日（24日）凌晨2時40分發出十號颶風信號，《中年好聲音2》歌手顏米羔原定今日起一連3天在西九開騷，他宣布今日的內部認購專場將會延期舉行：「為顧及演出團隊及所有觀眾之安全，原定於9月24日於西九文化區自由空間大盒舉行之顏米羔《keepGOing音樂之旅》演唱會特別內部場，將會延期至9月26日（星期五）下午3時舉行。」並指若未能出席補場的觀眾可安排退款，又為此向樂迷致歉：「在此，再次為演唱會延期帶來的不便，向受影響的觀眾表達深切誠摯的歉意，感謝各位的諒解。」

