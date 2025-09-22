樺加沙襲港．交通消息不斷更新｜機管局預料有大量航班受影響 機場續開並加設臨時休息區

【Now新聞台】風暴樺加沙襲港，最新交通消息如下：

(14:10)機管局指，由明日下午六時起，逐步減少航班升降，預料有大量航班受影響。而颱風吹襲期間機場不會關閉，會增設臨時休息區和加派人手協助旅客。

另外，多間航空公司宣布，周二下午6時起取消大量航班，並豁免乘客更改航班手續費等。其中國泰航空預料取消約500班航班；香港快運則將周二的四班航班提早出發和取消另外約百多班機。

(13:49)廣東省內高鐵及普速列車，周二中午起逐步停運，周三全日停運，周四逐步恢復。

