樺加沙襲港｜何永賢等人視察公屋、簡約公屋及過渡性房屋應對超強颱風情況

【Now新聞台】超強颱風「樺加沙」逐漸逼近香港，房屋局、房屋署、承建商、物業管理團隊，嚴陣以待。房屋局局長何永賢先後到安泰邨、黃大仙上邨及薄扶林華景街地盤，了解防風準備。

其中在安泰邨，工作人員檢查緊急應變裝備車、固定及鎖好戶外裝備、在電梯和機房等高風險位置已放好沙包，並加固天台的太陽能板；黃大仙上邨也有類似工作，並在連接低窪地鐵口的廣場入口設置水閘，以免超強颱風連帶的暴雨湧向地鐵。

何永賢表示，在路過房屋局過渡性房屋項目「可悅居」，見到該項目的職員與屋邨物管人員檢查和清理排水渠，清理容易阻塞渠道的淤泥，又並會提醒居民關好窗戶、做好防範等。

至於有不少棚架的薄扶林華景街地盤，其地理位置相對當風，現場有承建商陸續在做防風措施，包括撤走雜物、捲起棚架上的隔音布，並將陸續收起紗網，盡量減低風阻。同時，棚架還有額外的鋼架加力，進一步加強整個棚架的抵禦力。

另外，房屋局副局長戴尚誠到彩興路簡約公屋視察，看到彩興路的工友積極清理排水渠，在大玻璃上貼上膠紙，以及在適當位置設置沙包，做好一切防護。

