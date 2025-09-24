樺加沙襲港｜公共交通陸續恢復

【Now新聞台】公共交通服務陸續恢復。

荃灣綫、觀塘綫，以及港島綫、屯馬綫、南港島綫、迪士尼綫、東涌綫、東鐵綫及機場快綫已全綫恢復，介乎於10至20分鐘一班；東鐵綫金鐘至羅湖站每15分鐘一班，至落馬洲站則20分鐘一班；將軍澳綫北角至寶琳每15分鐘一班，調景嶺至康城每20分鐘一班。

輕鐵方面，已有4條路線恢復至20分鐘一班，其他路線仍未開放。

至於高鐵香港段，西九龍站往來內地站點今日班次取消，周四亦有部分班次取消或更改。

巴士方面，九巴、龍運及城巴大部分路線恢復，九巴B1及B9有限度服務，部分龍運路線亦恢復。

新大嶼山巴士部分路線晚上8時20分後陸續恢復，3條路線仍然暫停。

