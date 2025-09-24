樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙襲港．公共服務不斷更新｜所有學校今日停課 公立醫院非緊急服務全日暫停
【Now新聞台】風暴樺加沙襲港，公共服務相關消息更新：
(13:34)衞生署宣布，除何文田美沙酮診所外，其他美沙酮診所將會盡快開放提供服務，直至服務時間完結為止。衞生署其他診所則繼續關閉。
(07:11)由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，香港濕地公園暫停開放。公園會在警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午二時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。
(07:06)衞生署宣布，由於十號颶風信號經已發出，所有衞生署診所（包括美沙酮診所）將會關閉。
另外，由於十號颶風信號現正生效，新冠毒病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站將不會開放，疫苗接種服務亦會暫停。如八號烈風或暴風信號於今日下午一時前除下，接種中心及接種站會於警告信號除下兩小時後，重新開放及恢復接種服務直至正常開放時間結束。
受影響人士可在原定預約時間後，按此透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。
(06:30)醫院管理局宣布，公立醫院今日全日會暫停所有非緊急服務，包括普通科門診、專科門診、專職醫療門診（例如物理治療、職業治療等）、老人科及精神科日間醫院、各類日間服務、非緊急化驗（例如抽血、交樣本）及診斷服務。
在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，公立醫院的緊急服務，包括急症室、住院及緊急手術服務等會維持正常。
醫管局提醒非緊急病人不應在風暴或惡劣天氣期間前往公立醫院或診所，以免發生危險。
公立醫院在八號熱帶氣旋警告信號取消後，會盡快恢復所有受影響的非緊急服務，並會在未來一星期陸續通知受影響的病人，盡快為病人另約診症日期，病人毋須擔心。
各醫院聯網電話熱線：
醫院聯網 / 熱線電話
港島東 / 6460 4303
港島西 / 2255 4177
九龍東 / 2379 9611
九龍中 / 3506 5300
九龍西 / 2990 1111
新界東 / 3505 4373
新界西 / 2468 5422
(06:00)司法機構宣布，由於十號颶風訊號仍然生效，今日上午所有法院和審裁處聆訊會延期。
八號或以上熱帶氣旋警告訊號如在上午11時維持生效，今日下午的聆訊亦會延期。經延期的聆訊安排將會另行公布。
法院／審裁處的登記處及辦事處暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用個別法院／審裁處登記處已推行的電子服務。在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的任何文件將視作於登記處重開時收到。
(05:31)社會福利署宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，所有社署轄下福利服務單位、提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。
當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各中心及單位將會在兩個小時內恢復正常服務。
(05:00)教育局宣布，受超強颱風樺加沙影響，所有學校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校今日停課。
9月23日
(13:46)樺加沙逼近，運輸署宣布，8號或以上信號期間，駕駛考試中心、筆試中心、政府車輛檢驗中心、牌照事務處等暫停服務。
(13:20)港交所稱惡劣天氣下證券及衍生產品市場，包括滬深港通保持全面運作。
(11:34)海洋公園宣布中午12時起暫停開放，迪士尼樂園在8號信號發出後提早關閉；昂坪360纜車已停駛，山頂纜車下午2時45分後暫停服務。
(11:17)樺加沙逼近，公立醫院門診及各類日間服務以及衞生署診所下午起停止服務；急症室、美沙酮診所維持正常。
(10:21)天文台將於今日9月23日下午2時20分發出八號烈風或暴風信號。西九文化區公布惡劣天氣安排，表示西九文化區(所有票務處、藝術公園、自由空間、M+ 及戲曲中心)將於八號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛期間關閉，香港故宮文化博物館如常逢星期二休館。
已購買M+入場門票而受影響的訪客，所有指定時段門票有效期將由受天氣影響當天起計延長60日。受影響的訪客可保留原有門票，於有效期內使用原有門票進場。
9月22日
(21:05)因應超強颱風樺加沙可能為香港帶來的威脅，各區民政事務處將提早在明日早上八時起開放共46個臨時庇護中心供有需要市民入住。各區民政事務處會密切留意情況，如有需要，個別臨時庇護中心亦會今日提早運作。
按此查閱臨時庇護中心地址。
(14:00)教育局宣布，所有學校周二及周三停課。
(13:52)醫院管理局公布，公立醫院明早維持非緊急服務，當發出八號或以上熱帶氣旋警告，非緊急服務暫停，並取消星期三所有非緊急服務。
醫管局預計，八號熱帶氣旋警告取消後，會有大量積壓個案需要處理，加上天氣情況可能持續惡劣，部分非緊急服務仍然有機會受影響，醫管局會適時公布星期四的服務安排。
(12:00)民政事務總署已設立一條24小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢熱帶氣旋消息。
#要聞
