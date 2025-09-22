樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
樺加沙襲港．公共服務不斷更新｜所有學校周二及周三停課 民政處周二早上8時起開放46個臨時庇護中心
【Now新聞台】風暴樺加沙襲港，公共服務相關消息更新：
(21:05)因應超強颱風樺加沙可能為香港帶來的威脅，各區民政事務處將提早在明日早上八時起開放共46個臨時庇護中心供有需要市民入住。各區民政事務處會密切留意情況，如有需要，個別臨時庇護中心亦會今日提早運作。
按此查閱臨時庇護中心地址。
(14:00)教育局宣布，所有學校周二及周三停課。
(13:52)醫院管理局公布，公立醫院明早維持非緊急服務，當發出八號或以上熱帶氣旋警告，非緊急服務暫停，並取消星期三所有非緊急服務。
醫管局預計，八號熱帶氣旋警告取消後，會有大量積壓個案需要處理，加上天氣情況可能持續惡劣，部分非緊急服務仍然有機會受影響，醫管局會適時公布星期四的服務安排。
病人熱線電話：
醫院聯網 / 熱線電話
港島東 / 6460 4303
港島西 / 2255 4177
九龍東 / 2379 9611
九龍中 / 3506 5300
九龍西 / 2990 1111
新界東 / 3505 4373
新界西 / 2468 5422
(12:00)民政事務總署已設立一條24小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢熱帶氣旋消息。
#要聞
