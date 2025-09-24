樺加沙襲港｜千班機14萬旅客受影響 機場料兩日恢復(車軒珩報道)

【Now新聞台】樺加沙襲港期間，機場約有1000班機、14萬旅客受影響，預計需時兩日恢復。有旅客提早到機場等候。

機場航班顯示屏仍然是一片紅色，零星旅客在客運大堂席地而睡，亦有人帶著大小行李，坐在長椅上與手機為伴——大家都是特意提早到機場，等待最新航班消息。

內地旅客古先生：「行程會有一定影響，我飛非洲的，但是沒有辦法，颱風來了嘛。因為廣州已經停運停工停課了，如果不是昨天過來，有可能飛機起飛的時候，我也過不來香港，所以說提前準備一下，就在這邊待3天。」

廣告 廣告

馬來西亞旅客潘小姐：「害怕兩日了，要回去開工，很多事要做。(感受如何？)很難得的經驗，一來便10號風球，現在已過了一日多了，所以明天便可以飛，若不延誤，可以的。(今晚在這兒等？)這兒等吧，很快，若沒有延誤是早上8時起飛。」

國泰航空、香港航空、大灣區航空的航班周四早上6時起恢復升降，香港快運則有13班機在周三午夜至周四早上6時抵港，而周三午夜前機場不會有客機升降。

機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏：「我們與民航處、天文台緊密溝通過，我們理解這個強風是繼續持續的，最重要是側風都會影響航班升降，航空公司是基於安全考慮，午夜後會有航空公司會有少量航班抵港，把在外站逗留了一段時間的人盡快帶回港。」

他又說，周四航班編排直至深夜都會非常繁忙，超過1000班機，回復平日水平，呼籲旅客預留足夠時間去機場，並提前了解航班資訊。

除了餅乾及水，機管局亦準備了棉花糖及爆谷，派給在機場等候航班恢復的旅客。

#要聞