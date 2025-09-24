樺加沙襲港｜天文台改發八號東南信號 料下午本港沿岸水位逐步下降

【Now新聞台】天文台在下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。

下午1時，超強颱風樺加沙集結在香港西南約170公里，預料向西或向西北偏西移動，靠近廣東西部沿岸一帶。

天文台表示，樺加沙相關的颶風區已逐漸遠離本港，但今日天氣仍然惡劣；而樺加沙帶所來的風暴潮令本港水位普遍升高超過1.5米，維港水位曾錄得海圖基準面以上約3.4米，大埔滘及尖鼻咀錄得的最高水位為海圖基準面以上約3.8米，料下午本港沿岸水位逐步下降。

天文台高級科學主任蔡振榮：「本港今日天氣仍然惡劣，有頻密的狂風大驟雨及雷暴，海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現一些越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民仍然需要保持高度警覺，遠離岸邊及停止所有水上活動。天氣預測方面，預料吹暴風至颶風程度的東至東南風，今晚的風勢會逐漸減弱。」

#要聞