樺加沙襲港｜天文台稱樺加沙最接近香港時正值漲潮多區現「越堤浪」 氣象專家：要檢視防浪措施(李昌峻報道)

【Now新聞台】樺加沙襲港期間多區出現「越堤浪」，撞破酒店大門又淹沒沙灘等，有氣象專家認為要檢視防浪措施。

十號颶風信號生效期間，海浪淹沒長洲東灣整個沙灘，拍打岸上的住宅。

樺加沙襲港期間，為本港帶來顯著的風暴潮，天文台指樺加沙最接近香港時正值漲潮，多區水位明顯較高，出現「越堤浪」，即是海浪拍岸時高過海堤，海水越過堤頂。

香港氣象學會發言人梁榮武：「樺加沙所引起的風浪與其他沿岸引起的湧浪疊加起來時，就會出現超大波浪。我自己相信在海洋公園(酒店)出現的情況屬於這一類，站在岸邊望去，海浪好像不是很高，但突然來一個很高的浪，這些情況會間中出現，變了大家反應不及。今次可以作為一個教訓，我們防風、防海水還是做得不夠。」

天文台高級科學主任李子祥：「越堤浪在大風浪情況下不時都有機會出現，風暴潮及天文潮高引致水位高、出現越堤浪的機會高之外，譬如其他不同地方會否出現越堤浪，都要視乎海岸線的形狀，坐向、海床深度深淺，海堤結構不同都不同。每個颱風影響我們時，不同地方出現越堤浪的高度可能差異比較大。」

而樺加沙在香港以南掠過時，路徑略為偏西。天文台指，樺加沙眼壁最大風力的區域與香港擦身而過，本港整體風力較2018年的山竹弱，但則與2017年的天鴿、2023年的蘇拉以及今年的韋帕相若。

