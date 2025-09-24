樺加沙襲港｜天文台：八號信號至少維持至今晚8時

【Now新聞台】八號東南烈風或暴風信號現正生效，會在今晚8時前維持。

下午2時，超強颱風樺加沙已減弱為強颱風，集結在香港西南偏西約180公里，預料向西或向西北偏西移動，靠近廣東西部沿岸一帶。

天文台表示，樺加沙正逐漸遠離本港，但今日天氣仍然惡劣，而樺加沙帶所來的風暴潮令本港水位普遍升高超過1.5米，維港水位曾錄得海圖基準面以上約3.4米，大埔滘及尖鼻咀錄得的最高水位為海圖基準面以上約3.8米，下午本港沿岸水位逐步下降。

廣告 廣告

天文台會視乎風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。

天文台高級科學主任蔡振榮：「本港今日天氣仍然惡劣，有頻密的狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪，岸邊仍然會出現一些越堤浪。天文台呼籲市民仍然要保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動。」

#要聞