樺加沙襲港｜天文台︰周一中午前後發一號戒備信號 周二稍後天氣急速轉壞

【Now新聞台】天文台會在明日中午前後發出一號戒備信號，預料天氣在周二稍後急速轉壞，周三天氣惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風。

在中環碼頭，雨勢頗大，一度看不清維港對岸的尖沙咀，不少市民都去到有蓋的地方暫避，不過有人仍冒雨跑步。

天文台指，受與米娜殘餘影響，本港間中有驟雨和狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，周一天氣短暫好轉和酷熱，但隨著樺加沙今明兩天移向呂宋海峽一帶，並繼續加強，有機會以超強颱風強度在本周中期靠近廣東沿岸；天氣周二稍後急速轉壞，風勢顯著增強。天文台將於周一中午前後發出一號戒備信號。

天文台科學主任林家輝：「周三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風程度，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受到顯著風暴潮影響，預料屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹時相若。」

天文台預料，要到周四風勢才逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大，提醒市民要留意最新天氣消息，以及做好防風、防水浸準備。

#要聞