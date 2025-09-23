樺加沙襲港︱容祖兒「遇」交通意外差啲飛唔到上海 登機嚇到胃痛

【on.cc東網專訊】超強颱風逐漸逼近香港，全城高度戒備！然而，天后容祖兒昨日要飛上海，可是因為一場交通意外，差點令她飛不到，幸而皇天不負有心人。

她在社交網親述今次差點飛不到的經歷：「暴風前夕，大家嚴陣以待，今天下午出發到機場，卻剛好碰上附近撞車，我的車子在離家5分鐘的路程塞了差不多一個小時，最後來不及接我要感激家人，他們剛好從另外一條路回家，媽媽(love you💋)把我安全送到機場後，當時已經趕不及我原來的班次，一般來說平時一定不會這麼緊張，因為我們後面或者明天早上一定會有別的班機，但是因為颱風將至，很多未知之數，惟有期待下一班的乘客no show我們補上，但在這個前提下，如果乘客都如期登機，我們到時再想辦法也太遲！」

她續說：「聽說也已經取消了大部分航班，所以我立定決心就算坐貨機我今晚也要飛到去上海，在等公布結果之際，我又上網碰碰運氣，發現了一個別的航班唯一一個機位，我二話不說先把它拿下來，當下安心了，上機後猶有餘悸，嚇到胃痛，這也是樺加沙給我的美好回憶，總之希望大家明天一切小心保重🌀🌀🌀🌀🌀」

祖兒同時Po出工程師忠告，望大家今次能平安渡過樺加沙這一劫：「這次颱風橫切面太大，持續時間較長，務必留在室內不要外出！建議: 根據帕斯卡定律與阻尼原理：即使關好所有窗，單位內所有門(睡房門、廚房門、廁所門)都要關上，不要怕開關門麻煩。空間越分隔得細，越不易被吹爆窗。把門都關上，任何門關上。」

