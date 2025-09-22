樺加沙襲港｜所有學校明日及後日停課 小一入學自行分配學位紙本申請截止日期延至下周二

【Now新聞台】教育局宣布，所有學校明日及後日停課。

停課期間，學校會暫停接收26年度小一入學自行分配學位的紙本申請，申請截止日期會延至下周二，家長亦可選擇於星期五或之前透過小一入學電子平台遞交電子申請。

而2026及2027年中學文憑試特別考試安排的申請截止日期順延至周五。

社署就表示，當八號信號生效後，轄下福利單位將不會開放，勸喻市民明日不要送子女或家人到幼兒中心、長者服務中心或日間康復服務單位。

