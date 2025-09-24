樺加沙襲港｜政府協調善後工作冀市面盡快復常 便利市民上班上學

【Now新聞台】政府指，各部門全力減低樺加沙對本港的影響，正協調善後工作，讓市面盡快復常，便利市民上班上學。

政府正加快處理主幹道及主要巴士路線的障礙物，預計各主要道路及公共交通在改發三號強風信號時恢復通行。

在風暴過後，各區民政處會繼續協調其他部門和機構作出支援，協助有需要的住戶，特別是受嚴重水浸影響的獨老和雙老住戶清理積水和復原受影響的家居。

由於天氣仍然不穩定，民政處轄下的臨時庇護中心於三號強風信號下會繼續開放，供有需要市民入住。

#要聞