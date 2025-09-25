樺加沙襲港｜機管局料航班運作明復常 籲旅客預留充足時間去機場、查詢航班最新情況(陳佩彤報道)

【Now新聞台】風暴過後，機場逐步恢復客機升降，樺加沙襲港期間近千班航班、約14萬旅客受影響，機管局預計今晚能處理大部分航班，明日航班運作恢復正常。

樺加沙已經遠離香港 ，因應航班復常，市區預辦登機及託運服務早上6時起開始服務，機場快綫來往香港站至機場站安排加班車接載旅客。

而在機場，大批旅客排隊辦理登機手續，資訊屏上顯示不少航班出發。機管局表示，周四航班編排將直至深夜，機場會非常繁忙。

旅客巫女士：「出來玩那麼多次，第一次碰到颱風，他們(家人)會稍微擔心，但是我覺得還好，旅行社安排的非常好，不管三餐還是坐飛機甚麼的。」

朱小姐：「都會延遲了一點，無論是酒店或是本來一些節目，我們都推遲了。」

運輸及物流局局長陳美寶指，機場有足夠空間關顧滯留旅客，今天亦會處理逾1000班航班。

運輸及物流局局長陳美寶：「我知道今天早上機場相當繁忙，其實員工都做好航班恢復，我們預計航班數量都會逾1000班，希望將之前積壓的，會在今天、明天不斷去消化，希望做到最重要有秩序，不可以混亂。」

機管局呼籲旅客要預留充足時間去機場，並查詢航班最新情況。

#要聞