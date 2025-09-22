樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
樺加沙襲港｜水浸黑點居民加緊準備 渠務署裝擋水板派沙包(車軒珩報道)
【Now新聞台】超強颱風樺加沙逼近，居住水浸黑點居民加緊準備，渠務署亦實施一系列措施，當中包括在預測嚴重水浸地點加裝擋水板和派沙包。
渠務署四個水浸黑點名單之一的大埔林村谷盆地，其中在坪朗村，居民在外牆裝上圍板及門口裝上擋水板。有居民指，以往打風或黑雨等惡劣天氣，村內都會水浸。
居民高太：「基本上會有水閘，我已經設置一些沙包，因為(洪水)有機會在後方湧過來，此處是激流，不是河流，水超過圍牆位置。」
而在三門仔村，居民亦已做好準備。
三門仔村漁民代表石先生：「我們昨晚為這個風暴已經組織一隊人在此，他們說今晚開始為有需要的村民升高電器或將擋水板封好。」
消防處亦向居民了解情況，檢查他們的防風措施。渠務署緊急應變隊伍安排吸水機械人「小禹1號」在村內候命，又準備好沙包。
連同三門仔村，渠務署預測11個地點可能嚴重水浸，水深近1米，署方會加派20隊緊急應變隊，總數增至200隊，到各區處理水浸及清渠，又派發4萬個沙包，比以往多近3倍。土木工程拓展署亦會派1萬個，較以往多1倍。
民政事務總署庇護中心提早周二早上8時開放，亦會經關愛隊呼籲高風險地區居民撤離。渠務署增購的4部龍吸水亦會投入運作，總數增至10部。
渠務署署長莫永昌：「如果是因為海水上升引致內陸水浸，龍吸水某程度可發揮作用，因為它可同一時間將內陸的水浸或積水排走，但當然如果風暴潮水位是打破了以往紀錄，超越了擋水板或海堤高度，在這情況下，龍吸水的作用可能沒那麼大。」
渠務署又稱，深圳水庫如果排洪，會聯絡署方作專家對接，再經微信群組通知各政府部門，相信運作會比以往暢順。
#要聞
