樺加沙襲港｜沙田城門河水現「水龍捲」、行人隧道一度淹沒 大澳水位續升商戶稱整晚睡不著(陳樂陶報道)

【Now新聞台】在沙田城門河，水位不斷上漲，一度出現「水龍捲」，沿岸行人隧道亦被淹沒。而大澳水位同樣持續上升，有商戶稱一整晚都睡不著，不少貨品都被浸濕。

天光後，沙田城門河風勢越來越猛烈，水位非常急速，橫風加上橫雨，海水被捲至半空，出現「水龍捲」，海水亦都不斷湧上單車徑，樹枝、雪糕筒、膠圍欄等全部被吹倒，沿岸的行人隧道完全被淹沒，垃圾箱浸到幾乎看不到。

而在大會堂前的沙田公園劇場天幕，更被強風吹至破裂，帳幕四散在地上，旁邊的大樹被吹至連根拔起。

過往打風期間都是水浸黑點的大澳，海水水位不斷上漲，刮起陣陣的強風。民安隊隊員帶齊裝備到處巡邏，又逐家逐戶拍門，了解他們的情況，看看是否需要提供協助。

有商戶的店舖受到海水浸沒，她稱早幾日都做了防禦措施，希望能減低損失。

大澳商戶：「漲得很快，一來就來，對的，來得很快。暫時沒有山竹那樣大水，沒山竹那樣大水，山竹是浸到枱面，這次還未到，但都不知道水流怎樣。」

大澳商戶梁小姐：「都不敢睡，一直在看，看著水漲或是風有沒吹倒東西。(現在地方有沒有被浸？)現時暫時後欄那邊，水位到這時後面已經淹沒了，差不多與坑渠平排。」

受風暴影響，在水位上漲期間，大澳吉慶街水位至少升至膝蓋那麼高。

天文台提醒，部分地區可能出現嚴重淹浸或海水倒灌，市民應避免進入可能受影響的低窪地區，以及遠離危險地方。

