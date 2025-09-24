樺加沙襲港｜海洋公園富麗敦酒店海水湧入無人傷 酒店派員清理積水及檢查損毀

【Now新聞台】十號颶風信號生效期間，樺加沙的颶風區持續影響本港南部地區，黃竹坑海洋公園富麗敦酒店門口被海浪沖毀，海水湧入酒店大堂，而海怡半島海邊亦受強風吹襲。

從網上片段見到，一波海浪湧到酒店內，大堂的玻璃門瞬間被沖破。海水威力勢不可擋，衝力大到連人都站不穩，職員一不小心就被沖跌，其他職員馬上指示住客離開已成澤國的大堂。

酒店回應稱，風暴期間無賓客或員工受傷，事後已加派人手清理現場，掃除泥水和雜物。

外牆有明顯損毀痕跡和凹陷，酒店所屬的信和集團主席黃永光到場了解情況。

由酒店門口向外望就是大樹灣岸邊，中間有車道和花槽相隔。海水退卻後，仍有大量泥濘和樹枝堆積在酒店門外的車路上，住客經過都要格外小心。

酒店職員稱，目前需要改經職員通道出入。

酒店職員：「職員通道轉左就是出去正門位置。(樓下會甚麼時候重開？)還未知道需要多久清理。」

天文台早前提醒，若門窗玻璃已承受大風的壓力，被物件撞擊就會很容易破裂，呼籲市民遠離當風的門窗。

至於同樣屬於本港南區的鴨脷洲海怡半島，受強風吹襲的樹木吹至左搖右擺，暴雨下能見度低，連對面的南丫島都一度看不清楚。

有小朋友與家人近距離追風。

Zack：「好大風和好大雨。(那你在這裡會害怕嗎？)沒有，挺喜歡的，就是太大風了。」

范先生：「小心些，都可以的，始終不是落海。(會如何小心？)不走那麼近，盡量小心些，在這些安全地方看，只是有些淋濕，穿夠衣服就可以。」

天文台預料天氣會持續惡劣，市民需保持高度警覺，不要離開有屏蔽的地方，並留意破壞性的風力。

