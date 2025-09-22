樺加沙襲港｜港鐵八號信號維持有限度服務 巴士學校路線周二及周三暫停

【Now新聞台】風暴襲港期間，各公共交通機構會調整服務。

其中港鐵各綫在八號信號生效時維持有限度服務。港鐵巴士會在八號信號生效後三小時暫停。當天文台發出九號或更高信號，重鐵露天段及輕鐵會暫停服務，但所有車站會盡量維持開放。

至於高鐵，周二傍晚6時前部分往來西九龍站的班次將會取消，傍晚6時後以及周三全日會取消全部班次。

巴士方面，九巴及龍運大部分路線會在八號信號生效後約兩小時內，陸續暫停服務，只有個別口岸及機場路線維持有限度服務，而學校路線會在周二及周三暫停。

城巴就會在八號信號生效後約兩小時維持服務，並適時加班，方便市民返回住所，其後大部分路線會有序暫停，學校路線及觀光路線就會在周二及周三暫停。

#要聞