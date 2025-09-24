樺加沙襲港｜港鐵東鐵綫恢復金鐘站至火炭站服務

【Now新聞台】天文台改發八號信號後，公共交通服務調整。

其中，其中港鐵東鐵綫現時恢復金鐘站至火炭站，而東鐵綫大埔墟至羅湖及落馬洲站，以及屯門輕鐵綫部分路段，有較嚴重塌樹及架空電纜損壞，預計最少要黃昏後才逐步恢復服務，呼籲市民切勿急於前往車站。

荃灣綫、觀塘綫以及港島綫、屯馬綫已全綫恢復服務，維持每15分鐘一班車；南港島綫、東涌綫亦全綫恢復，每10分鐘一班車；迪士尼綫20分鐘一班車；將軍澳綫北角至寶琳每15分鐘一班，調景嶺至康城每20分鐘一班；機場快綫亦恢復，每15分鐘一班。

廣告 廣告

輕鐵方面，已有4條路線恢復至20分鐘一班，其他路線仍未開放。

至於高鐵香港段，西九龍站往來內地站點今日班次取消，周四亦有部分班次取消或更改。

巴士方面，九巴、龍運以及城巴日間路線繼續暫停服務，直至另行通知；九巴B1及B9、城巴B3X、B7、S1陸續恢復有限度服務，部分龍運路線亦恢復。

新大嶼山部分巴士路線由下午2時起維持有限度服務，其餘路線暫停服務，直至另行通知。

#要聞