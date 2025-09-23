樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
（樺加沙襲港）義工走訪遊說狗主安置籠鏈犬 有狗主堅持置狗於戶外安全並拒絕溝通
【動物專訊】達12級風力的颱風樺加沙逐漸迫近本港，不少善心人為收容中心、流浪動物提供緊急避風宿位。然而被鎖鏈鎖住或困籠的狗狗，其生命安全則決定在狗主手上。打風前夕，籠鏈犬關注成員聯繫狗主並勸喻狗主將狗狗帶到室內或有堅固上蓋的地方暫避。大部份狗主明白今次颱風強勁，都積極安置狗狗。但小部分狗主卻不聽勸喻，堅稱狗狗置放戶外十分安全，即使成員昨日入夜再到現場勸喻，狗主仍不肯溝通，更沒有為狗狗加添防風措施。
其中一個個案位於大嶼山昂坪，狗主是一位70多歲老翁，狗狗叫Bobby約1歲，狗狗以鐵籠困養，置放在田邊的草地，距離狗主住所約數百米。籠放在大樹下及拉起了一塊半摺的帆布，籠底以石頭晾起。籠鏈犬成員先以WhatsApp 聯繫狗主，勸喻將狗狗搬到室內安全地方，但狗主未有回覆，其後成員致電狗主，狗主堅持狗狗的位置很安全，並指「以往打風都無事」，無論成員再三勸告，狗主亦不為所動。
昨晚掛起三號風球後，籠鏈犬成員及獨立義工Louis 入黑後前往昂坪，希望能面對面勸喻狗主，惟狗主情緒激動完全不願意溝通並關上大門。狗狗則仍留在草地上的鐵籠中，成員觀察後發現籠的位置、帆布，及用作支撐的竹枝及鐵枝大致相同，並沒有以沙包加固及添置其他防風措施，而帆布亦沒有完全打開，防風擋雨成效恐相當有限。籠鏈犬成員今早向愛護動物協會求助，希望能勸喻狗主將狗狗移到安全位置。
籠鏈犬成員指此個案已跟進約兩個月，狗主初時願意溝通，並聽勸告作出少許改善如餵狗糧，減少只餵白飯或重油鹽的餸菜，亦為狗狗添加飲用食水及學習用防蝨水等。成員難以明白為何在高風險的颱風天，狗主卻拒溝通及不願帶狗狗到室內暫避。
除此個案外，籠鏈犬關注指於流浮山附近的一條鄉村，有數名村民共同飼養一鏈犬，狗狗被鎖鏈鎖在樹底多年，狗狗生活的四周充滿雜物包括爛玻璃窗、塑膠垃圾、樹枝、爛木等，環境衛生惡劣，而颱風天更是容易颳起雜物打傷狗狗。成員曾WhatsApp 及致電其中一名女狗主，但對方沒有回覆，接通電話後亦隨即掛線。成員現正與該村村長溝通，要求村長勸導狗主將狗狗帶到安全地方。
這些個案可謂冰山一角，籠鏈犬成員指，隨住颱風迫近，這幾日接連收到求助個案，地點主要在新界屯門、元朗、錦上路等地，每個個案狗狗生活的環境都十分艱苦，部分有水浸危機，有些就被當成「看門狗」在籠中過住不見天日的生活。籠鏈犬關注認為現時法例完全不能保障這些狗狗，「香港沒有『謹慎責任』指引，即使已預視到有極高的潛在危險會發生在動物身上，如在颱風天動物被拴在戶外淋雨、被雜物或塌樹擊中，狗主不作任何防禦措施亦不犯法。沒有法例可依的時候，義工再三勸說，狗主仍然認為自己『無犯法』而理所當然及不肯改善。待動物受傷和死亡才拘捕檢控就已經太遲。」籠鏈犬關注呼籲大家守望相助，一起幫助身邊的籠鏈犬。
