樺加沙襲港︱蔡卓妍打風繼續操 獲關智斌腹肌回報

【on.cc東網專訊】藝人蔡卓妍（Sa）打風也照到健身室做Gym，勤力阿Sa的亦令人羨慕的回報。她在健身室遇到正為演唱會積極操肌的關智斌（Kenny），阿Sa更老實不客氣揭起Kenny的背心驗貨，近距離欣賞Kenny操到一嚿嚿的腹肌。

阿Sa在社交網貼上流口水圖案說：「好彩我堅持打風前去做尖，先至冇錯過咁完美嘅腹肌，大家唔使羨慕我，26、27你哋都有得睇，呢兩日大家都要stay safe & stay dry。」

