樺加沙襲港｜部分航班受颱風影響要取消 旅客坐滿機場等最新消息

【Now新聞台】在機場，部分航班受颱風影響要取消。

大批旅客帶同行李坐滿機場，等候最新消息，航空公司的櫃位大排長龍，有旅客擔心受颱風影響，航班無法如期起飛，提前到機場查詢。

早上大部分航班取消，下午亦有多班飛往內地的航班取消或延誤。

機管局早前宣布，今天下午六時起逐步減少航班升降，預料有大量航班受影響，颱風吹襲期間機場不會關閉，會增設臨時休息區。

旅客齊小姐：「不行的話，就坐火車回深圳。(高鐵還可以坐嗎？)我現在還不知道，現在還在打電話。」

Elaine：「他沒有說取消。(可以如期起飛？)可能是吧，希望啦。這麼好天也飛不到，不要開玩笑，但我見全部飛內地的航班都取消。」

