樺加沙襲港｜風暴過後交通恢復正常 市民上班返學指交通暢順

【Now新聞台】在風暴過後，政府指各部門協調善後工作，港鐵、九巴、城巴及龍運路線由頭班車起如常服務。在大圍站，市民如常上班上學，有剛下班的市民表示交通情況暢順。

趙小姐：「昨日下午走的時候，我中間有回一次家，見到有很多倒塌的樹，不過都掃在一旁，不太妨礙車路。剛剛下班回來，都還可以，沒有見到有障礙物在路上。」

Derek：「隔壁鄰居也是在這上學，但他門外的樹塌了，他的媽媽讓他不用上學，但我媽媽不讓我不上學，不過都很高興，可以見到同學和朋友。(但你自己想不想休息久點？)想。(為甚麽？)有份功課還沒做完，待會回去要做。(已經放了一天半假。)漏在學校了。」

